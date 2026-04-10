Per due mesi si viaggerà sul ponte di Chevril con il senso unico alternato

Per due mesi, sul ponte di Chevril, sulla strada regionale 47 di Cogne, si viaggerà con il senso unico alternato regolato da un semaforo mobile o dai movieri.

Il provvedimento – fanno sapere dal Comune di Cogne – scatterà già a partire dalle 8 di questo lunedì, 13 aprile, per protrarsi fino alle 17 di venerdì 19 giugno. Il tratto interessato dal senso unico è parte del Comune di Aymavilles.

La decisione è stata disposta per consentire di ultimare i lavori di rifacimento del ponte sulla strada regionale. Il senso unico alternato sarà attivo h24 nei giorni feriali, con esclusione dei sabati e delle domeniche.