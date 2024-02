Dopo la pausa invernale al via i lavori per la rotonda di Nus

Partiranno dopo la pausa invernale i lavori per la rotonda all’incrocio tra la Statale 26 e la Regionale per Fénis. L’intervento è stato oggetto di un incontro nei giorni scorsi fra l’Assessore alle Opere pubbliche Davide Sapinet, il responsabile della Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Anas, ing. Angelo Gemelli, e il responsabile dell’Area gestione rete Valle d’Aosta, ing. Francesco Musto. Presente presso gli uffici della Regione anche il Sindaco di Nus, Camillo Rosset.

In tale occasione Anas ha comunicato che “sono state risolte le criticità connesse alle due rescissioni contrattuali succedutesi per inadempienza delle imprese affidatarie precedentemente individuate e ha confermato il massimo impegno per avviare i lavori di completamento dopo la pausa invernale”.

L’Assessore Davide Sapinet e il Sindaco Camillo Rosset hanno evidenziato come il completamento dell’opera risulta indispensabile per migliorare la sicurezza dello svincolo in questione.

“Oltre all’annosa questione della rotatoria di Nus, – precisa l’Assessore – si è fatto il punto sulla variante di Etroubles, i cui lavori sono ripresi la scorsa estate dopo anni di interruzione e procedono ora come da crono programma, e sui cantieri di futura realizzazione, per i quali sono già stati destinati specifici fondi, in attesa dei prossimi finanziamenti che consentiranno di definire le nuove opere da programmare”.

Pronti a ripartire i lavori per la rotonda di Nus

26 ottobre 2023

I lavori per la rotonda di Nus, all’incrocio tra la strada statale 26 e la strada regionale 13 di Fénis, sono pronti a ripartire. A riferirlo all’assessore alle Opere pubblico Davide Sapinet e al sindaco di Nus Camillo Rosset è stato il responsabile della Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Anas, ing. Angelo Gemelli.

L’ingegnere, nel ricordare il cantiere “abbia purtroppo subito una lunga sospensione causata da due rescissioni contrattuali dovute all’inadempienza delle imprese affidatarie”, ha informato sindaco e Assessore che Anas ha predisposto “i necessari documenti ed elaborati per riavviare l’intervento”.

L’importo dei lavori per la rotonda di Nus ancora da eseguire ammontano a circa 800.000 euro, per un investimento complessivo di circa un milione.

Nel mese di novembre sarà sottoscritto il contratto con la nuova impresa affidataria, già individuata, e che si procederà successivamente con la consegna dei lavori.

“Il completamento di quest’opera rivesta carattere assolutamente prioritario, affermano l’Assessore Davide Sapinet e il Sindaco di Nus Camillo Rosset, in quanto indispensabile per aumentare il grado di sicurezza dello svincolo di accesso alla viabilità regionale e comunale nonché all’imbocco autostradale. Siamo soddisfatti dell’imminente riavvio dei lavori e fino al completamento delle opere manterremo alta l’attenzione sulla tematica.”