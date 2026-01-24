Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 23 Gennaio
  17:53

Rafforzamento dei collegamenti in banda ultra larga: completato l’anello verso Torino

L’intervento servirà a rendere più sicure le comunicazioni e consolida una collaborazione pluriennale tra Regione, Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Parco Nazionale del Gran Paradiso e Iren.
Società

Nell’ambito di un progetto di estensione della banda ultra larga che ha interessato principalmente la Valle Orco, è stato completato – ed è operativo – l’anello che unisce Torino e Aosta, passando da Ivrea e Ceresole, aumentando la resilienza del collegamento verso la Valle d’Aosta.

Questa infrastruttura rende più sicure le comunicazioni e consolida una collaborazione pluriennale, diretta all’attivazione e al potenziamento dei servizi digitali nei territori montani. Il completamento del progetto di estensione è avvenuto a cura del Consorzio TOP-IX, mentre l’intervento si annovera nella collaborazione dell’Assessorato Affari europei, innovazione, Pnrr, Politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili con la Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e Iren.

Da segnalare, inoltre, relativamente al parco, l’attivazione di un sistema sperimentale di regolazione da remoto degli accessi alla strada provinciale del Colle del Nivolet.  “La chiusura dell’anello di collegamento al backbone TOP-IX, realizzato per favorire la diffusione dei servizi internet in banda larga sul territorio, – dice l’assessore Leonardo Lotto rappresenta il completamento di un progetto avviato dall’Amministrazione, in collaborazione con il consorzio nei primi anni 2000, che segna un passo ulteriore per la sicurezza, la flessibilità e l’affidabilità della nostra rete”.

L’apertura di questa ulteriore via di collegamento realizzata attraverso percorsi fisici completamente alternativi – aggiunge l’Assessore – aumenta la resilienza delle connessioni che transitano attraverso le infrastrutture collegate al consorzio TOP-IX. Questi benefici riguardano non solo i servizi delle pubbliche amministrazioni territoriali, ma anche tutti gli operatori di telecomunicazione che fruiscono di questa infrastruttura ed erogano servizi ai cittadini e alle imprese”.

