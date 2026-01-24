Rafforzamento dei collegamenti in banda ultra larga: completato l’anello verso Torino

Nell’ambito di un progetto di estensione della banda ultra larga che ha interessato principalmente la Valle Orco, è stato completato – ed è operativo – l’anello che unisce Torino e Aosta, passando da Ivrea e Ceresole, aumentando la resilienza del collegamento verso la Valle d’Aosta.

Questa infrastruttura rende più sicure le comunicazioni e consolida una collaborazione pluriennale, diretta all’attivazione e al potenziamento dei servizi digitali nei territori montani. Il completamento del progetto di estensione è avvenuto a cura del Consorzio TOP-IX, mentre l’intervento si annovera nella collaborazione dell’Assessorato Affari europei, innovazione, Pnrr, Politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili con la Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e Iren.

Da segnalare, inoltre, relativamente al parco, l’attivazione di un sistema sperimentale di regolazione da remoto degli accessi alla strada provinciale del Colle del Nivolet. “La chiusura dell’anello di collegamento al backbone TOP-IX, realizzato per favorire la diffusione dei servizi internet in banda larga sul territorio, – dice l’assessore Leonardo Lotto – rappresenta il completamento di un progetto avviato dall’Amministrazione, in collaborazione con il consorzio nei primi anni 2000, che segna un passo ulteriore per la sicurezza, la flessibilità e l’affidabilità della nostra rete”.

“L’apertura di questa ulteriore via di collegamento realizzata attraverso percorsi fisici completamente alternativi – aggiunge l’Assessore – aumenta la resilienza delle connessioni che transitano attraverso le infrastrutture collegate al consorzio TOP-IX. Questi benefici riguardano non solo i servizi delle pubbliche amministrazioni territoriali, ma anche tutti gli operatori di telecomunicazione che fruiscono di questa infrastruttura ed erogano servizi ai cittadini e alle imprese”.