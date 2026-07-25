Regione e Politecnico di Torino assieme per la ricerca nell’innovazione tecnologica

Un protocollo d’intesa per “consolidare una collaborazione strutturata nei settori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico”. A sottoscriverlo, la Regione con il Politecnico di Torino, concretizzando un’iniziativa che nasce nel quadro delle strategie regionali di sviluppo economico e innovazione, tra cui la Strategia di Specializzazione Intelligente 2021–2027 e il Piano di sviluppo industriale della Valle d’Aosta, e si inserisce nel percorso avviato per la creazione del Centro unificato di ricerca scientifica regionale.

L’intesa consente di valorizzare le competenze del Politecnico di Torino, impegnato nel Piano strategico di Ateneo PoliTOinTransition 2024–2030, e di integrarle con le attività regionali a sostegno delle imprese, dei processi innovativi e della competitività del territorio. La collaborazione prevede iniziative congiunte in ambiti quali la ricerca scientifica e tecnologica, la formazione avanzata, l’attrazione di talenti, la creazione di laboratori condivisi, il supporto allo sviluppo di start-up e spin-off innovativi, nonché attività di divulgazione e networking a livello nazionale e internazionale. Le azioni operative saranno definite attraverso specifici accordi attuativi tra le parti.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della capacità del nostro territorio di generare innovazione e trasformarla in valore economico e sociale. La collaborazione con il Politecnico di Torino ci permette di implementare in modo sinergico il lavoro a favore delle imprese, sostenendo la loro competitività attraverso la ricerca, la sperimentazione e l’adozione di nuove tecnologie. È inoltre fondamentale consolidare collaborazioni strutturali con il Piemonte che consentono di arrivare ad avere un ecosistema dell’innovazione efficace e capace di generare opportunità” dichiara il vice Presidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy.

“Questo Protocollo d’intesa rappresenta un’opportunità per consolidare la collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Regione autonoma Valle d’Aosta sui temi della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico” aggiunge il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati. “Mettere in rete università, istituzioni e sistema produttivo significa creare le condizioni per sviluppare progettualità condivise, valorizzare le competenze e generare ricadute concrete per la competitività dei territori. Siamo convinti che la collaborazione tra realtà vicine e complementari possa contribuire a costruire un ecosistema dell’innovazione sempre più solido e capace di affrontare le sfide della transizione tecnologica e sostenibile” conclude il Rettore.