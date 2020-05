Saint-Vincent, François Burgay ospite venerdì degli incontri della biblioteca

Saint-Vincent - Appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 21. Il ricercatore valdostano parlerà di com’è cambiato il clima della Terra negli ultimi milioni di anni e per quali motivi

Com’è cambiato il clima della Terra negli ultimi milioni di anni e per quali motivi? Come scoprirlo? Quali sono le ragioni dietro al cambiamento climatico che stiamo vivendo dalla rivoluzione industriale a oggi? Sono le domande a cui risponderà venerdì 22 maggio alle ore 21 il climatologo François Burgay, ospite della Biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent, che ha ripreso gli incontri in diretta streaming.

Con il ricercatore valdostano, dottore di ricerca in Scienza e gestione dei cambiamenti climatici, si viaggerà nel passato climatico del nostro pianeta, interpretando le informazioni nascoste nei più incredibili e insospettabili archivi climatici: carote di ghiaccio, coralli, sedimenti marini. L’incontro è aperto alle domande degli spettatori, tramite commenti sulla pagina Facebook o Youtube della Biblioteca.

Sabato 16 maggio, sempre sulla pagina Facebook, è stata trasmessa in diretta l’intervista a Eleonora Galmozzi, medico, coordinatrice nazionale di CICAP-Med, il gruppo tematico del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, dedicato alle contrasto delle pseudoscienze in medicina. A condurre l’incontro è stata Alessandra Ventrice, membro del gruppo direttivo del CICAP valdostano.

Nel prossimo appuntamento, venerdì 29 maggio alle ore 21, sarà presentato il progetto “Il libro che verrà – La vita al tempo del Coronavirus”, realizzato in collaborazione da End Edizioni, Cittadella dei Giovani di Aosta e Quotidiano, emporio solidale di Aosta.