Completata la nomina del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Con la firma del decreto di nomina di due componenti mancanti, da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, si completa il Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

In rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, è stata nominata Giulia Zaccaro, mentre per l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Pierangela Angelini.

Presieduto da Mauro Durbano, e con la vicepresidenza di Nella Thérisod, il Consiglio direttivo resterà in carica per cinque anni, con il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco, stabilirne gli obiettivi strategici e verificare, tramite il Presidente, che i risultati ella gestione amministrativa siano coerenti con le direttive generali impartite.

Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso

12 marzo 2026, ore 17.31

Si è riunito oggi per la prima volta, nella sede di Torino dell’Ente, il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

L’organo, nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, è composto da Massimo Chatrian (in rappresentanza del Ministero), Marco Rossato (in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Mauro Guglielmetti (in rappresentanza della Regione Piemonte), Franco Allera (in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d’Aosta), Francesco Bozzato e Nella Thérisod (in rappresentanza della Comunità del Parco).

Nel corso della seduta inaugurale, Nella Thérisod è stata inoltre nominata vicepresidente del Parco. Il Ministero ha reso noto che i rappresentanti di Ispra e delle associazioni di protezione ambientale saranno designati in una fase successiva.

Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni e ha il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco, stabilirne gli obiettivi strategici e verificare, tramite il Presidente, che i risultati della gestione amministrativa siano coerenti con le direttive generali impartite.