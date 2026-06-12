Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Torino
  • Ultima modifica: 12 Giugno
  • 15:19

Completata la nomina del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso

Il Ministro dell’Ambiente ha sottoscritto il decreto di nomina di due componenti mancanti: Giulia Zaccaro per le associazioni di protezione ambientale e Pierangela Angelini per l’ISPRA.
Stambecco al Parco Nazionale Gran Paradiso - foto Davide Glarey
Società

Con la firma del decreto di nomina di due componenti mancanti, da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, si completa il Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

In rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, è stata nominata Giulia Zaccaro, mentre per l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Pierangela Angelini.

Presieduto da Mauro Durbano, e con la vicepresidenza di Nella Thérisod, il Consiglio direttivo resterà in carica per cinque anni, con il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco, stabilirne gli obiettivi strategici e verificare, tramite il Presidente, che i risultati ella gestione amministrativa siano coerenti con le direttive generali impartite.

Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso

12 marzo 2026, ore 17.31

Il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso
Il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso

Si è riunito oggi per la prima volta, nella sede di Torino dell’Ente, il nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

L’organo, nominato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, è composto da Massimo Chatrian (in rappresentanza del Ministero), Marco Rossato (in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Mauro Guglielmetti (in rappresentanza della Regione Piemonte), Franco Allera (in rappresentanza della Regione Autonoma Valle d’Aosta), Francesco Bozzato e Nella Thérisod (in rappresentanza della Comunità del Parco).

Nel corso della seduta inaugurale, Nella Thérisod è stata inoltre nominata vicepresidente del Parco. Il Ministero ha reso noto che i rappresentanti di Ispra e delle associazioni di protezione ambientale saranno designati in una fase successiva.

Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni e ha il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco, stabilirne gli obiettivi strategici e verificare, tramite il Presidente, che i risultati della gestione amministrativa siano coerenti con le direttive generali impartite.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
SFOGLIA MAGAZINE GRAN FINALE
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI