Sulle refezioni scolastiche di Aosta il Comune incontra i genitori. In vista cambiamenti sul menù

Non un “passo indietro”, ma un “ponte” da costruire con i genitori. Dopo le critiche piovute dalle famiglie alle refezioni scolastiche di Aosta – con tanto di “polverone” politico – ed il “pasticciaccio brutto” del quartiere Dora di fine febbraio, il Comune di Aosta ha deciso di correre ai ripari.

Non però un ripensamento della filosofia del menù del servizio – il nuovo appalto ha preso il via a gennaio –, spiega l’assessore all’Istruzione Samuele Tedesco, all’indomani della prima riunione della Consulta comunale mense scolastiche: “Sostanzialmente – ha detto –, c’è stato un momento di confronto sul menù che vuole essere un primo passo per un cambiamento effettivo. Già lo scorso anno abbiamo fatto un primissimo cambiamento del menù con la logica di abituare i bambini a mangiare altri piatti e con quello nuovo abbiamo introdotto anche i Criteri ambientali minimi”.

Qualcosa, però, è andato storto: “Ai genitori non è piaciuto, viste le numerose critiche sulla qualità del cibo che però è sempre la stessa, anzi è migliorata dato che abbiamo previsto una copertura al 100 per cento prodotti biologici e a km 0, a volte entrambi”.

Però, serviva un correttivo: “L’idea – aggiunge Tedesco – era quella di mantenere l’impianto originale del menù, con lo stesso numero di verdure, proteine animali e vegetali e cereali antichi, ma andando incontro con alcune preparazioni più vicine a gusti bambini. Ad esempio, è stata tolta la tolta pasta e fagioli e sostituita con una crema di lenticchie”.

Questo perché “vogliamo costruire un ponte. Non stravolgere la filosofia del menù, perché il momento mensa è momento scuola e dobbiamo anche fare imparare una alimentazione sana. Le famiglie hanno fatto molto bene a segnalare le criticità, non abbiamo chiuso un occhio”. Anzi: “Come dopo quanto avvenuto in quartiere Dora – dice ancora l’assessore –, per cui abbiamo avviato l’iter per la sanzione della ditta”.

Un incontro non semplice

Giovedì scorso, in quello che Tedesco ha definito “un incontro con parecchie tensioni” tra l’Amministrazione ed i genitori l’obiettivo era uno: “Abbiamo incontrato le famiglie per capire cosa cambiare del menù – spiega –. Abbiamo cercato il colloquio e avviato un percorso- L’unica cosa che spiace un po’ è che si siano iscritte 130 famiglie ma abbiano partecipato solo 51 nuclei. Alla fine, abbiamo preso le linee guida uscite da questo colloquio dicendo che a cambiare non sarà l’impianto del menù ma alcune preparazioni e la presentazione del cibo. Subito dopo Pasqua avvieremo dei cambiamenti graduali, dandoci due settimane di tempo per rodarli”.