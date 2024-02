Tornano le Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste

Dalla cosmologia, alla fisica delle astroparticelle fino alla materia oscura. Saranno alcuni dei temi al centro della 37esima edizione delle Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste, in programma da lunedì 4 a sabato 9 marzo prossimi, al Centro Congressi dell’hotel Planibel di La Thuile.

Organizzato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’I.N.F.N. – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con il sostegno del Comune di La Thuile, l’appuntamento prevede più di 50 relazioni e diverse attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole.

“Siamo lieti di accogliere anche quest’anno les Rencontres – ha dichiarato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – consapevoli della ricchezza dei contributi proposti da relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo sul tema delle particelle elementari che si è qualificato nel tempo come uno degli appuntamenti scientifici più importanti nel campo, confermando l’impegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta a promuovere la cultura e la ricerca scientifica”.

Il 1° e 2 marzo gli animatori di INFN KIDS proporranno attività didattiche laboratoriali alle classi dell’Istituzione scolastica Valdigne-Mont Blanc (primaria e secondaria di primo grado), su temi diversi di fisica di base. Il 29 febbraio e 1° marzo, presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale di Verrès verrà proposto HEPSCAPE, una Escape Room sulla fisica delle alte energie, adattata alle classi 3 delle secondarie di primo delle Istituzioni scolastiche di Verrès ed alle classi dei bienni di Licei e Tecnici.

Mercoledì 6 marzo dalle 11.30 circa alle 13 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma una conferenza per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, a cura di Giovanni Losurdo – INFN Pisa e Accademia dei Lincei, sul tema: “Una finestra sull’universo oscuro. Osservare il cosmo con le onde gravitazionali”, durante la quale saranno presentati i risultati finora ottenuti, in materia di onde gravitazionali e verranno discusse le prospettive per i prossimi anni, quando i nuovi rivelatori di terza generazione potranno consentire di rispondere alle domande cruciali sulla natura del cosmo.