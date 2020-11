Valledaosta.shop e Adava insieme per promuovere le aziende locali

Valledaosta.shop, la nuova piattaforma online che riunisce in un unico luogo virtuale le aziende valdostane, assicurando visibilità e promozione per la vendita dei loro prodotti, ha un nuovo alleato. Si tratta di Adava, l’Associazione degli albergatori valdostani che ha deciso di aderire al progetto.

“Proprio in questo difficile contesto emergenziale – sottolinea il Presidente Adava Filippo Gérard – è importante non rimanere indietro, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Dobbiamo utilizzare questo tempo a disposizione per pensare a come riproporci sul mercato digitale sfruttando tutti gli strumenti che la tecnologia oggi può metterci a disposizione, facendoci trovare pronti per quando ci sarà la ripartenza. La piattaforma vuole certamente essere una vetrina per far conoscere al mercato esterno la nostra splendida regione e i suoi prodotti, ma ritengo possa altresì essere una buona opportunità per i valdostani di acquistare un buono (per sé stessi o come idea regalo) finalizzato a conoscere le nostre strutture ricettive, i nostri centri benessere o anche solo per programmare una cena gourmet nei ristoranti dei nostri alberghi”.

valledaosta.shop garantisce visibilità alle aziende aderenti con azioni di marketing e inserzioni sulle testate cartacee e web di Piemonte, Lombardia e Liguria con l’intento di promuovere la migliore imprenditorialità valdostana e intercettare nuovi clienti attraverso percorsi di contatto mirati. Oltre alla presenza sul sito, alle aziende sono garantiti “lanci promozionali” in determinati e strategici periodi dell’anno, in corrispondenza di eventi e festività, a cominciare dal Black Friday e Natale.

Gli utenti iscritti alla piattaforma, oggi oltre 4.000, potranno acquistare dei “Buoni Sconto”, dei coupon con prezzi di favore da spendere nel momento in cui le attività riapriranno o sugli e-commerce dei siti partner. Questa formula garantisce vantaggi per il consumatore finale e, contestualmente, liquidità alle aziende.

“valledaosta.shop nasce con il preciso intento di dare respiro e prospettiva alle aziende del territorio in un momento di grande affanno – affermano i promotori dell’iniziativa (SNAP – marketing digitale – Aosta) – e allo stesso tempo offrire loro un’opportunità per fare rete e per favorirne la digitalizzazione, diventando protagonisti di un e-commerce di territorio.”

ADAVA (Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta) ha deciso di sostenere e diventare partner di questa importante iniziativa, dimostrando grande fiducia nei confronti dell’innovazione digitale e confermando il suo ruolo di supporto e di stimolo al comparto ricettivo valdostano.

Per le aziende che volessero aderire è possibile inviare una mail a info@valledaosta.shop o visionare il portale www.valledaosta.shop