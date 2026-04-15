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  • Aosta
  • Ultima modifica: 15 Aprile
  • 09:33

Violenza di genere e giustizia riparativa: terzo e ultimo incontro a Palazzo regionale

Venerdì 17 aprile l’ultimo appuntamento del ciclo di eventi formativi dedicato alla violenza di genere, la comunicazione interpersonale e la giustizia riparativa.
Giustizia riparativa
Società

Il ciclo di tre eventi di approfondimento sulla violenza di genere, la comunicazione interpersonale e la giustizia riparativa promosso dalla Regione volge ora al termine.

Venerdì 17 aprile alle ore 15, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, è in programma il terzo e ultimo appuntamento, dedicato al tema Riscoprire il valore e le potenzialità della comunicazione interpersonale. 

Il focus sarà sulle prospettive della giustizia riparativa tra pena e ricostruzione dei legami sociali, con un momento dedicato ai commenti e alle riflessioni in dialogo con l’uditorio.

Interverranno Marta Lamanuzzi, Monica Delmonte, Massimo Verzaro, Cristina Porta e Juri Nervo. Nel corso del pomeriggio sarà proiettato il docu-film The Meeting di Alan Gilsenan, su un incontro di giustizia riparativa realmente accaduto.

Il ciclo di eventi è a cura di Marilinda Mineccia, magistrato, Presidente dell’Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica e già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e di Novara. 

Le iniziative si inseriscono nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle persone e della comunità familiare, in coerenza con il protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con le principali Autorità giudiziarie, le Forze dell’Ordine, i servizi sociali, l’Azienda USL, la Sovraintendenza agli Studi, la Consigliera di Parità, il Centro antiviolenza, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

Il programma ha ottenuto il sostegno morale della Fondazione CRT.

All’evento sono attribuiti crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Aosta, dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e della Valle d’Aosta e dall’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

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