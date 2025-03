Aosta 511 sconfitta Athena Sassari

Le ragazze dell’Aosta 511 tornano dalla trasferta sarda con una sconfitta per 8 a 2 contro l’Athena Sassari nella 15ª giornata di serie B, disputata questo pomeriggio, domenica 2 marzo al Palazzetto dello Sport di Usini in Sardegna.

Le padrone di casa si sono dimostrate fin da subito pericolose, sbloccando la partita con una rete in scivolata. L’Aosta ha provato a rispondere, ma il Sassari ha continuato a creare occasioni e ha raddoppiato con un tiro sotto la traversa.

Il terzo goal del Sassari è arrivato con un passaggio sulla destra e un’incrociata bassa imprendibile per la difesa valdostana. Poco dopo, Pierucci ha avuto una buona occasione, ma il portiere sardo è riuscito a respingere il tentativo in angolo. Prima dell’intervallo, il Sassari ha segnato ancora con una conclusione sotto la traversa, portando il punteggio sul 4 a 0.

Nel secondo tempo, l’Athena Sassari ha continuato a mantenere il controllo della partita, schiacciando l’Aosta nella propria metà campo. A metà frazione la squadra valdostana ha provato a sfruttare il portiere Mognol come giocatrice di movimento per aumentare la pressione offensiva. L’Aosta ha iniziato a far girare meglio la palla, ma ogni pallone perso veniva trasformato in un’occasione pericolosa dalle padrone di casa. Il quinto goal delle sarde è arrivato su una serie di rimbalzi sfortunati, mentre il sesto ha visto la difesa valdostana immobile davanti al tiro delle avversarie.

Le ragazze di mister Faustinelli hanno avuto una chance su punizione al 9° minuto, con Fumaz che ha cercato di sfruttare una sponda, ma la difesa avversaria è riuscita a respingere. La stessa Fumaz ha trovato il goal all’11’18” con una rete di tacco su angolo battuto, portando il punteggio sul 6 a 1. Poco dopo, il Sassari ha segnato la 7ª rete e a 4 minuti dalla fine ha siglato l’8° goal. Le valdostane hanno continuato a lottare con carattere e a 2’41” dalla fine ha trovato il 2° goal con Pierucci che ha servito Cerri per la rete del definitivo 8 a 2.

Il commendo a caldo del mister, consapevole del risultato ma felice: “Giocare contro una squadra che punta a vincere il campionato non è mai facile ma è stimolante, abbiamo preso due o tre goal su delle nostre ingenuità ma felice per alcune giocate di squadra che dimostrano che stiamo migliorando pian piano sul livello tattico. Soffriamo ancora molto sul piano fisico e sulla velocità.”

L’Aosta, che nella gara d’andata aveva perso 7 a 2, conferma i due goal segnati ma subisce una rete in più.

La squadra rimane alla penultima posizione con 9 punti, a pari merito con Arzachena 2015, davanti solo all’Oristanese con 3 punti.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 23 marzo alle ore 15:00 al PalaMontfleury contro il Jasnagora.