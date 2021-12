Atletica: pronto il calendario invernale, solo due gare in Valle d’Aosta

Senza il Palaindoor di Corso Lancieri né società disposte ad organizzare gare, l’atletica valdostana è in difficoltà nel varare il suo calendario invernale. Saltano quindi i titoli regionali indoor, resiste il cross, mentre per le altre gare sarà necessario spostarsi in Piemonte.

Con queste premesse non sarà facile preparare al meglio i campionati nazionali indoor di categoria, dove due soli sono gli appuntamenti di avvicinamento: uno per i saltatori in estensione (lungo e triplo) previsto a Torino il 23 gennaio e uno per velocisti e ostacolisti (60 e 60hs) in programma a Bra il 29 gennaio.

I due appuntamenti della corsa campestre sono organizzati direttamente dal Comitato Fidal Valle d’Aosta in calendario per domenica 13 e 20 febbraio, ad Aosta, con le prove che assegneranno i titoli regionali e definiranno le società che si qualificheranno per i nazionali alla Festa del Cross in programma a marzo a Trieste.

Il settore lanci, a gennaio, ha previsto tre appuntamenti: due per i Senior +35, il Pentathlon del 16 gennaio e le prove individuali del 23, con titolo regionale in palio mentre il 30 gennaio saranno protagoniste le categorie assolute, da Allievi a Senior, con le sole prove individuali e l’assegnazione del titolo valdostano. A inizio marzo (6/3) e riservata alla sola categoria Cadetti (14-15 anni) è in programma la riunione che assegnerà il titolo regionale dei lanci invernali.

Eleonora Marchiando alle Canarie per il raduno azzurro

Eleonora Marchiando è stata convocata dal settore tecnico nazionale per un raduno del settore ostacoli che si terrà a Tenerife dal 3 al 21 gennaio 2022. A guidare questo periodo di allenamento è il tecnico nazionale Guido Madonia, supportato dal collaboratore responsabile degli ostacoli Giorgio Ripamonti. Oltre alla valdostana sono state convocate le piemontesi Luminosa Bogliolo e Linda Olivieri.