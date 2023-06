Aurora Pititto bronzo ai Campionati italiani di pesistica

La valdostana Aurora Pititto si conferma tra le migliori pesiste d’Italia. Dopo l’oro e il bronzo ai Campionati italiani assoluti e l’argento a quelli Juniores dell’anno scorso, l’atleta della Bars n Guns Weightlifting si ripete portando a casa un bronzo ai Campionati italiani assoluti di specialità di Roma nello slancio.

Aurora Pititto è riuscita a conquistare il terzo posto nella categoria 87+ grazie a tre prove valide su tre e un’ottima gestione di gara da parte dell’allenatrice Noemi Kraja. C’è stata infatti una lotta all’ultimo kilogrammo tra le pretendenti: la vincitrice Gabriella Maria Battaglia (Pesistica Capurso – Puglia) l’ha spuntata per un solo kg sulle avversarie alzando 95 kg, mentre la seconda classificata Irene Scarpisi (Jaguar Club – Sicilia) è arrivata seconda con la stessa alzata della valdostana, 94 kg. Ha fatto la differenza per la conquista dell’argento soltanto l’ordine delle alzate, in quanto Scarpisi ha sollevato i 94 kg in seconda alzata, in anticipo su Pititto, ma ha fallito poi la terza, mentre l’atleta valdostana ha raggiunto i 94 kg in terza e ultima alzata.

In top 5 italiana anche Noemi Kraja, presente in gara in specialità slancio: ottimo 4° posto per lei in categoria 64 kg, nonostante si sia fermata a 95 kg di sollevamento, prestazione al di sotto delle sue possibilità.