Basket, la SBK vince gara 1 della semifinale playoff

Buona la prima. La SBK – Sport Be Kulture sfrutta il fattore campo e si aggiudica gara 1 contro il Montà Basket, nella semifinale playoff del campionato di Divisione regionale 3 di basket, ieri sera al Pala Miozzi di Aosta.

I valdostani vincono 75 a 63, ma le dodici lunghezze di vantaggio non devono trarre in inganno: “E’ stata una partita durissima affrontata da squadra vera”, spiega infatti Silvia Rosset, coach dei gialloblù. Partita con il piede giusto (avanti 23-13 il primo quarto) la SBK rallenta (18-17 il secondo), per poi subire la rimonta dei piemontesi nel terzo periodo (9-15), rintuzzata con un contro il break decisivo nella quarta e ultima frazione (25-12). In evidenza Artuso (21 punti per lui) e Charles (18), ma in generale la squadra nel suo insieme ha sfoggiato una grande prova in fase difensiva.

Gara 2 è in programma giovedi 18 aprile alle ore 20.40, a Montà, mentre l’eventuale gara 3 è prevista per domenica 28 aprile alle ore 20, al Palamiozzi.

Nell’altra semifinale, in gara 1 vittoria per la Sportinsieme Piobesi Torinese contro la Wolves Sports Academy per 57-50.

SBK – Sport Be Kulture – Montà Basket 75-63

(23-13; 18-17; 9-15; 25-12)

SBK – Sport Be Kulture

Bassi 3, Parolo 10, Artuso 21, Mazzoleni, Garofalo, Paonessa, Aiello 12, Menin, Charles 18, Vinci ne, Mondini 2, Stoppa 4.