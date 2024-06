Berta e Vittone brillano nell’Xco di Coppa del Mondo di Crans Montana

Buone prestazioni di Martina Berta e Andreas Vittone, oggi, a Crans Montana (Svizzera), quinta tappa della Coppa del Mondo Xco di MountainBike, mentre è sfortunata la prova di Nicole Pesse; dopo l’ottimo 13° posto nell’Xcc –Short track di venerdì, la gressaentze è caduta, ieri, in allenamento, riportando una forte contusione al ginocchio che, oggi, l’ha costretta al ritiro al termine del primo dei quattro giri del tracciato.

Nell’Elite Donne conclude in 12° posizione, a soli 8” dalla ‘Top ten’, Martina Berta (Santa Cruz Rocksohx Pro Team; 1h 23’39”) nella gara vinta dalla francese Loana Lecomte (1h 17’22”) davanti alla svizzera Alessandra Keller (a 46”) e all’olandese Puck Pieterse (a 1’33”). Al maschile, terzo gradino del podio per Luca Braidot (Santa Cruz; 1h 28’33”) alle spalle del britannico Thomas Pidcock (1h 26’28”) e allo svizzero Mathias Fluckiger (1h 27’38”). Conferma il 38° posto ottenuto la scorsa settimana nella tappa della Val di Sole Andreas Vittone (Ktm-Protek-Elettrosystem; 1h 35’09”), in griglia di partenza con il numero 67.

Nelle Under 23 Donne a imporsi è la francese Olivia Onesti (1h 06’36”), con buona sesta Valentina Corvi (Santa Cruz; 1h 09’51”). Ritirata, come detto, Nicole Pesse (Trinx Factory Team), conclude in 54° posizione Giulia Challancin (Bcl Factory Team). In campo maschile doppietta statunitense grazie a Riley Amos (1h 08’34”) e Bjorn Riley (1h 09’11”) e terzo il francese Luca Martin (1h 09’26”). Il migliore degli azzurri, 16°, è Elian Paccagnella (1h 12’50”); 88° Gabriel Borre (Santa Cruz).

Ieri, nell’Xcc – Short track, 20° posizione di Martina Berta (20’26”), nella gara vinta dall’olandese Puck Pieterse (19’03”). Il giorno precedente, nella prima gara della tappa di Crans Montana, vinta dalla canadese Emilly Johnston (Trek Future; 20’58”) davanti alla tedesca Carla Hahn (Lexware; 21’03”) e alla statunitense Madigan Munro (21’10”). Nicole Pesse (Trinx Factory Team; 22’26”) ha concluso in 13° posizione, a 1’28” dalla vincitrice a 13” dal 10° posto, occupato dalla svizzera Elina Benoit (22’13”).

Costa primo, Giangrasso e J. Philippot secondi in Coppa Italia a St-Nicolas

Una grande giornata per i colori valdostani, oggi, a Saint-Nicolas, nella terza prova di Coppa Italia giovanile, con una gara magistrale di Paolo Costa e le piazze d’onore di Elisa Giangrasso e Joel Philippot, oltre ai numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica, su tutti i tre atleti nei migliori tredici negli Esordienti secondo anno (oltre a Philippot, anche Michel Careri e Raphael Tremblan). Nella classifica di giornata per Comitati, con 178 punti s’impone la Lombardia, due in più del Veneto (176) e, terzo, il Friuli Venezia Giulia, a quota 160; settima la Valle d’Aosta, con 129 punti, 13° VdA 2, 16° e 17° Vda 4 e VdA 3 e 22° VdA 5. Nella graduatoria generale, sempre il Comitato Lombardo al comando, con 712 punti seguito a 696 dal Veneto e a 618 da Bolzano; settima posizione della Valle d’Aosta, a quota 510. La pioggia ha risparmiato gli organizzatori – il Gs Lupi Valle d’Aosta – e gli atleti, impegnati su un tracciato duro, difficile, che ha messo in seria difficoltà i 250 concorrenti in rappresentanza di 13 regioni.

Negli Allievi Donne secondo anno, piazza d’onore di Elisa Giangrasso (VdA 1) attardata di 14” dalla vincitrice, la lombarda Matilde Vecchiarello (41’53”), con terza la friulana Nicole Canzian (a 35”); 7° Annie Vevey (VdA 3; a 4’54”). Condotta di gara esemplare di Paolo Costa (VdA 1) che, al termine del primo durissimo strappo del terzo giro ha deciso di tentare l’allungo; il divario dal compagno di fuga, il friulano Samuele Mania è dilatato metro dopo metro, consegnando l’arrivo solitario di Costa, in 42’56”, a precedere di 42” Mania e di 1’16” il veneto Alessandro Azzolina. In 26° posizione Fabien Borre (VdA1; a 5’52”); 35° Lamberto Falchi (VdA 4; a 7’45”); 39° Erik Henriod (Vda 3; a 9’26”).

Negli Allievi Donne primo anno s’impone la veneta Nicole Righetto (39’51”) seguita dalla lombarda Mariachiara Signorelli (a 1’08”) e dalla ligure Cecilia Carzolio (a 2’00”). In campo maschile successo del pugliese Walter Vaglio (45’06”) davanti al marchigiano Tommaso Cingolani (a 29”) e al bergamasco Thomas Magri (a 59”). Al 13° posto Pietro Mantasia (VdA 2; a 3’13”); 18° Stefano Pisano (VdA 4; a 4’18”); 34° Christian Faita (Vda 3; a 7’39”); 36° Matteo Abbate (Cicli Lucchini; a 8’22”); 38° e 39° Philippe Imperial (Vc Courmayeur MB; a 8’44”) e Sebastian Amadei (Cicli Lucchini; a 8’46”); 44° Mathias Consoli (VdA 5); 47° Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 51° Andrea Perron (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno successo della friulana Nicole Trampus (29’24”) che precede la lombarda Beatrice Manfré (a 15”) e la trevigiana Vittoria Piovesan (a 21”). Al 6° posto Matilde Anselmi (VdA 4; a 1’21”); 10° e 11° Arlyn Sposito (VdA 5; a 2’44”) e Martina Bosonin (VdA 2; a 2’46”); 16° Nicole Vevey (VdA 2; a 7’05”). In campo maschile la vittoria si assegna soltanto nella battute conclusive con Joel Philippot (VdA2) che cede per soli 7” al lombardo Mattia Acanfora (35’08”) e terzo, attardato di 14”, l’altro lombardo Matteo Jacopo Gualtieri. Sesta posizione di Michel Careri (VdA 1; a 1’03”); 13° Raphael Tremblan (VdA 1; a 2’53”); 28° Aimé Chatrian (VdA 5; a 5’04”); 30° Alessio Catona (Gs Lupi; a 5’42”); 33° Lorenzo Rossi (VdA 4; a 6’10”); 40° Mattia Carnesecca (Team Benato; a 10’28”).

Negli Esordienti Donne primo anno a imporsi è la veneta Irene Righetto (28’54”) davanti alla bolzanina Greta Scuderi (a 27”) e alla piemontese Aurora Orrù; a 1’01”). In 7° posizione Amélie Cerise (VdA 3; a 3’05”); 9° Anna Lini (VdA 4; a 3’52”); 15° Siria Valenti (VdA 5; a 5’45”). Al maschile vittoria del piemontese Davide Quattrone (37’01”) seguito dal bolzanino Franz Engele (a 2”) e al veronese Alessandro Turatta (a 10”). Al 12° posto Federico Bruzzo (VdA 3; a 2’46”); 34° e 35° Claudio Fianco (VdA 2; a 4’52”) e Andrea Ianniello (VdA 5; a 5’22”); 37° e 38° Cédric Diemoz (Team Benato) e Federico Evoli (Rdr Sport School).