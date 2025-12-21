Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 21 Dicembre
  22:10

Cala il sipario sul Coni Winter 2025, vince la Lombardia

La cerimonia di chiusura della quarta edizione si è svolta ad Aosta, all'Arco di Augusto. Il braciere è stato spento dal campione del fondo Federico Pellegrino.
Coni winter
Sport

La quarta edizione del Trofeo Coni Winter, evento dedicato ai campioni del domani, è stata vinta dalla Lombardia con 30 punti, davanti all’Alto Adige (30) e al Piemonte (28). Quinta posizione per la Valle d’Aosta (26) che è salita sul podio in diverse discipline. Medaglia d’argento nello sci alpinismo, dietro alla Lombardia e davanti al Friuli Venezia Giulia; terza posizione nello snowboard, alle spalle di Piemonte e Trentino, poi ancora un secondo posto nel biathlon, in mezzo ad Alto Adige e Veneto. E ancora argento nel fondo, vinto dal Trentino con terza posizione per il Veneto. Infine i rossoneri hanno trionfato nel winter triathlon, precedendo Trentino e Alto Adige.

La cerimonia di chiusura della quarta edizione si è svolta ad Aosta, all’Arco di Augusto. Il braciere acceso giovedì sera a Courmayeur è stato spento dal campione del fondo Federico Pellegrino, che ha regalato un messaggio importante agli oltre 1.000 bambini e accompagnatori presenti. “La cosa più bella è confrontarsi e fare amicizia con ragazzi di altre regioni e altre terre. Bisogna stringersi tutti insieme nel senso di appartenenza che dà lo sport. Dobbiamo sentirci fieri di far parte del mondo dello sport, che è una famiglia inclusiva, aperta a tutti”.

Sono stati anche consegnati due premi fair play, andati alla piemontese Laura Armando (pattinaggio) e al valdostano Aksel Chabod (winter triathlon). A consegnare i riconoscimenti la direttrice territorio Cecilia d’Angelo. Ad esprimere soddisfazione  il presidente del Coni Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz “È stata una bellissima edizione, in cui la Valle d’Aosta ha messo in mostra le sue bellezze. Il Trofeo Coni è un bel modo per vivere lo sport, divertirsi e socializzare, con un po’ meno stress. Viva lo sport, viva la Valle d’Aosta, via il Trofeo Coni”.

