Benedetta Ranieri e Simon Kaser oro ai Campionati italiani Children di Pila

A Pila è iniziato il “colpo” di coda della stagione agonistica dello sci con i Campionati italiani Children. Sulla pista Renato Rosa è andato in scena il gigante dedicato alla categoria Allievi, con due manche di circa 45 porte disegnate da Martin Fornari per la Valle d’Aosta e Nicola Pedrolini per le Alpi Centrali. Prima manche su manto nevoso molto compatto, run decisiva partita invece dopo la salatura da parte del comitato organizzatore formato da tecnici dei tre sci club della conca: Aosta, Pila e Chamolé.

A vincere i primi due titoli italiani in palio sono stati Benedetta Rosa Ranieri e Simon Kaser. Nella gara femminile la portacolori dello sci club Limone, già al comando della prima manche, è riuscita a confermarsi al vertice incrementando anche il proprio vantaggio. Ha vinto in 2’06”67, davanti a Rebecca Borri degli Azzurri del Cervino (2’07”53), autrice di una ottima prima frazione con il pettorale 35, e medaglia di bronzo per Carmen Gschliesser del Wipptal (2’07”94). Recuperano rispettivamente quattro e due posizioni e chiudono al 7° e 8° posto Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 2’09”76; pettorale 32) e Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 2’09”79; pettorale 54); 24° Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 2’11”66; 39° a metà gara e quinto crono nella seconda manche); 28° Miha Nex (Sc Aosta; 2’11”99); 31° Blanche Quinson (SC Val d’Ayas; 2’12”20); 42° Anja Torroni (Sc Crammont MB; 2’14”42).

Simon Kaser, tesserato per il Seiser Alm, si è messo al collo l’oro del gigante maschile grazie a una rimonta di due posizioni nella seconda manche. L’altoatesino ha chiuso in 2’05”84, contro il 2’05”95 di Giovanni Ceccarelli, piemontese che ora si è trasferito e corre per il Trentino e che si trovava al comando dopo la prima manche. Ancora Alto Adige sul terzo gradino del podio, con Michael Thaler del Sarntal, all’arrivo in 2’07”02 dopo il secondo tempo parziale. Scivola di una piazza ed è quinto Riccardo Droghi (Sc Aosta; 2’07”35) mentre fa registrare il miglior tempo nella seconda manche e, dal 20° posto, risale fino al sesto Umberto Chiapello (Sc Crammont MB; 2’07”35) ed entrambi al via con pettorali molto alti, rispettivamente il 140 e il 130 (50 e 40 nell’ordine di partenza della competizione maschile); 39° Umberto Chiozza (Club de Ski; 2’11”87); 44° Pietro Augusto Rosso (Sc Aosta; 2’12”52); 48° Matteo Marino (Sc Crammont MB; 2’13”54), 54° Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 2’14”08).

Domani – giovedì – seconda giornata di gare a Pila. Alle 8.30 sulla pista La Nouva si svolgerà lo slalom Allievi, mentre sulla Bellevue (ore 8.45) si correrà il superG Ragazzi, dopo la prova cronometrata di oggi. In palio quattro titoli italiani, due per ogni categoria.

Le premiazioni delle gare si svolgeranno tutte sabato pomeriggio.