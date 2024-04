 Elodie Margot Godioz campionessa italiana Gold Junior1

Storica vittoria per Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte) che sale sul gradino più alto del podio nella finale nazionale di ginnastica ritmica del “Torneo Nazionale Gold”, svoltosi a Napoli lo scorso 19 aprile, ottenendo così il titolo italiano Junior1.

In questa impresa Elodie (questi i suoi punteggi: cerchio 28.150, palla 27.550 per un totale di 55.700) è stata guidata dalle allenatrici Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova, che hanno portato sul podio anche Ginevra Pascarella (Cerchio 27.450, Palla 27.150 con 54.600 punti totali), sempre in forza alla Ritmica Piemonte, ottenendo uno splendido 3° posto assoluto.

Terza valdostana in gara Amely Sordi (Eurogymica; cerchio 25.600, clavette 24.900 per un totale di 50.500) che nella categoria Junior 1 ha terminato in 18° posizione su 38 Junior 1, risultato comunque di grande rilievo considerato il livello molto elevato di questa competizione.

“Si tratta di risultati di assoluto rilievo ottenuti in una finale nazionale che testimoniano del valore e dell’impegno delle ginnaste valdostane, nate agonisticamente alla Gym Aosta – commenta la società – ma ora in forza alle Società piemontesi, il tutto a prezzo di grandi sacrifici e lunghe trasferte per poter competere ai massimi livelli”.