Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Aosta
  • Ultima modifica: 18 Gennaio
  • 14:16

Federica Brignone torna in Coppa del mondo: martedì sarà al via in slalom gigante

La Tigre di La Salle si è iscritta alla gara in programma dopodomani, martedì 20 gennaio, a Plan De Corones, in Alto Adige. Prenderà parte alla sciata del mattino in pista e deciderà a quel punto se gareggiare, o meno. Sarebbe la sua prima gara dopo 292 giorni di stop per infortunio.
Federica Brignone jpg
Sport

Lo aveva detto nei giorni degli ultimi allenamenti: “se me la sento, allora farò la gara”. Ora, la conferma: Federica Brignone si è iscritta allo slalom gigante di Coppa del mondo di martedì prossimo, 20 gennaio, a Plan De Corones, in Alto Adige. La valdostana prenderà parte alla sciata in pista del mattino e poi deciderà, o meno, se competere.

Si tratterebbe così’ della sua prima gara ufficiale dopo l’incidente in cui, la scorsa primavera in Trentino, la valdostana si era fratturata tibia e perone della gamba sinistra. Negli scorsi giorni, dopo il lungo periodo di riabilitazione, Brignone si era allenata proprio sulla Erta, la pista di Plan de Corones.

Per la Tigre di La Salle, detentrice della Coppa del Mondo, il test di dopodomani si rivelerà fondamentale in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina. Nelle interviste degli scorsi giorni non aveva dato certezze sulla sua presenza ai giochi invernali. Ora a parlare sarà la pista.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google. e Termini di servizio fare domanda a.

Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
   Video
Tutti i video
saintorso
vdaorienta x
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI