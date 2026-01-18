Federica Brignone torna in Coppa del mondo: martedì sarà al via in slalom gigante

Lo aveva detto nei giorni degli ultimi allenamenti: “se me la sento, allora farò la gara”. Ora, la conferma: Federica Brignone si è iscritta allo slalom gigante di Coppa del mondo di martedì prossimo, 20 gennaio, a Plan De Corones, in Alto Adige. La valdostana prenderà parte alla sciata in pista del mattino e poi deciderà, o meno, se competere.

Si tratterebbe così’ della sua prima gara ufficiale dopo l’incidente in cui, la scorsa primavera in Trentino, la valdostana si era fratturata tibia e perone della gamba sinistra. Negli scorsi giorni, dopo il lungo periodo di riabilitazione, Brignone si era allenata proprio sulla Erta, la pista di Plan de Corones.

Per la Tigre di La Salle, detentrice della Coppa del Mondo, il test di dopodomani si rivelerà fondamentale in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina. Nelle interviste degli scorsi giorni non aveva dato certezze sulla sua presenza ai giochi invernali. Ora a parlare sarà la pista.