Federico Pellegrino fuori nei quarti nella sprint di Trondheim

Si è fermata ai quarti di finale la sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo di fondo di Trondheim, in Norvegia, per il valdostano Federico Pellegrino. Il valdostano ha sciato bene ma è rimasto “incastrato” a fondo gruppo, arrivando così in una posizione troppo arretrata sul rettilineo finale, dove al fotofinish, nonostante un grande recupero, hanno avuto la meglio lo svedese Edvin Anger (2:54.65) e Ansgar Evensen (2:54.69), qualificati per la semifinale. Insieme al poliziotto di Nus (2:54.92 il suo tempo) resta fuori, terzo, anche l’altro svedese, Calle Halfvarsson (2:54.89).

La tappa di Trondheim, che sede della rassegna iridata 2025 di sci nordico, proporrà tra oggi e domenica 17 dicembre anche uno skiathlon e una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri.