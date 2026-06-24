Quattro tappe e 24 squadre per il 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta in ricordo di Samuele Privitera

Sullo sfondo c’è la tragedia dell’anno scorso, davanti la voglia di proseguire nonostante la fatica e le difficoltà. La morte di Samuele Privitera ha profondamente segnato l’edizione 2025 del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, ed il suo ricordo è molto vivido durante la presentazione della 62ª edizione del “Petit Tour”, in programma dal 16 al 19 luglio con quattro tappe e 24 squadre (di cui 10 team di sviluppo) di 13 Paesi al via.

“L’anno scorso abbiamo vissuto giorni travagliati, non sapevamo cosa fare e ci siamo confrontati con la famiglia e le squadre”, ricorda il presidente della Società Ciclistica Valdostana, Riccardo Moret. Un giorno che, fino a pochi momenti prima, era stato storico per il ciclismo valdostano, con la vittoria di tappa di Filippo Agostinacchio, primo rossonero a farcela. “Vincere è stato magnifico, ma dopo la tragedia non ho potuto gioire”, racconta lo stesso talento valdostano, che quest’anno non potrà essere al via per raggiunti limiti di età. Per la nostra regione al via ci sarà Etienne Grimod.

Oltre alle “classiche maglie” – gialla per la classifica generale, azzurra per la classifica a punti, a pois per i gpm, biancorossa per gli sprint catch, bianca per i giovani – quest’anno verrà assegnato anche un premio per la “miglior impresa” dedicato a Samuele Privitera, lui che nel 2024 aveva vinto il premio Fair Play del Panathlon Club du Val d’Aoste (presente anche quest’anno) per aver donato la propria borraccia ad un “avversario”.

Confermato lo streaming, per Moret “una scommessa vinta”.

Le tappe del 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta

“Non è Giro della Valle d’Aosta se non è duro, i direttori sportivi ci chiedono di non snaturare la nostra corsa. Da qui nascono le leggende, non per forza si viene per fare risultato ma può essere anche un’ottima preparazione”, ha illustrato ancora Moret. Quattro tappe, a cominciare dalla cronometro Passy – Passy Plaine Joux saltata l’anno scorso, per concludersi con la classica Valtournenche – Breuil Cervinia. In mezzo, due tapponi, la Hône – Forte di Bard e la Saint-Christophe – Saint-Christophe, per un totale di 406.5 km da percorrere, 12 gran premi della montagna da scalare e quasi 11 mila metri di dislivello da superare.

Giovedì 16 luglio: TAPPA 1, PASSY – PASSY PLAINE JOUX, Cronometro 10.5 km

Dopo otto anni torna una cronoscalata, che si disputa nel dipartimento francese dell’Haute Savoie. La salita è costante, con una pendenza media attorno al 6%. Il tratto più duro sfiora il 10% ed è posto dopo un paio di km dalla partenza.

Venerdì 17 luglio: TAPPA 2, HÔNE – FORTE DI BARD, 147.5 km

Una frazione che si può dividere in due parti: la prima semplice, se si eccettua la dura salita di Fabiole poco dopo la partenza; la seconda, invece, molto difficile con in rapida successione i gpm di Ravet, Col de Joux e Col d’Arlaz, prima del traguardo posto accanto al rinomato forte simbolo della Valle d’Aosta e raggiunto dopo aver scalato gli iconici tornanti.

Sabato 18 luglio: TAPPA 3, SAINT CHRISTOPHE – SAINT CHRISTOPHE, 154.9 km

La tappa più lunga della 62ª edizione propone una fase iniziale movimentata da continui saliscendi fino alla consueta ascesa di Verrogne. Un tratto centrale più agevole traghetta la corsa verso le due salite di Jeanceyaz, breve e arcigna, e Saint Barthélemy, lunga, irregolare e vista un mese fa al Giro d’Italia. Il finale mosso verso Saint Christophe lascia aperti tutti gli scenari.

Domenica 19 luglio: TAPPA 4, VALTOURNENCHE – BREUIL CERVINIA, 93.6 km

La giornata conclusiva propone l’ormai tradizionale arrivo a Breuil Cervinia. Ma prima di arrivare all’ombra del Cervino i corridori dovranno affrontare una tappa breve ma intensa, con la salita di Verrayes antipasto alla terribile accoppiata composta dall’ascesa di Champlong e del Col St. Pantaléon, seppur in versione parziale. La scalata verso i 2000 metri del traguardo è lunga e regolare, con un tratto più duro in doppia cifra di pendenza poco dopo il cartello dei meno 5 km all’arrivo.

Le squadre del 62ª Giro della Valle d’Aosta

AVC Aix Provence Dole (Fra)

Bahrain Victorious Development Team (Brn)

Biesse Carrera Premac (Ita)

Bourg en Bresse Ain Cyclisme (Fra)

Caja Rural-Alea (Esp)

Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino (Ita)

Development Team Picnic PostNL (Ned)

General Store-Essegibi-F.lli Curia (Ita)

Hagens Berman Jayco (Aus)

Lidl-Trek Future Racing (Ger)

Lotto-Groupe Wanty (Bel)

Metec-Solarwatt p/b Mantel (Ned)

Movistar Team Academy (Esp)

NSN Development Team (Sui)

Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies (Ger)

S.C. Padovani Polo Cherry Bank (Ita)

Solme Olmo Arvedi (Ita)

Soudal Quick-Step Devo Team (Bel)

Team 74-Haute Savoie (Fra)

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone (Ita)

Tirol KTM Racing Team (Aut)

UAE Team Emirates Gen-Z (Uae)

Union Cycliste Monaco (Mon)

Velo Club Mendrisio (Sui)