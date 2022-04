Giro d’Italia: tanti gli eventi per celebrare l’arrivo di tappa a Cogne

Il 22 maggio 2022 sarà una data memorabile per il ciclismo valdostano. Infatti, dopo 3 anni il Giro d’Italia tornerà in Valle d’Aosta. I ciclisti partiranno da Rivarolo, nel Canavese e dopo aver percorso 177 chilometri con un dislivello di 4300 metri raggiungeranno il traguardo di Lillaz, a Cogne.

Le iniziative a Cogne

L’esposizione del “Trofeo Senza Fine” in Piazza Emile Chanoux, a Cogne, durante le vacanze di natale, l’illuminazione di tutta la piazza in rosa e l’esposizione in giro per il comune delle bandiere del Giro d’Italia sono state solo le prime iniziative organizzate per l’occasione. Infatti, gli eventi collaterali organizzati per il passaggio della “Corsa in Rosa” sono numerosi. Sabato 21 maggio, ad esempio, nel pomeriggio è prevista l’organizzazione del raduno ciclistico “Pedalata aspettando il Giro 2022”. La gara cicloturistica partirà da Pont Suaz e finirà a Cogne, seguendo il percorso che il giorno dopo percorreranno gli stessi atleti partecipanti al Giro d’Italia.

Parallelamente, il corpo degli Alpini metterà a disposizione dei bambini interessati una pista di Pump Track e un muro di arrampicata sportiva nella Piazza di Cogne. Inoltre, nella notte tra il 21 e il 22 maggio sarà organizzata la “Notte in rosa”, in cui gli Orage si esibiranno in un concerto e a seguire sarà allestito un Dj Set. Per l’occasione, il Birrificio “Les Bières du Grand St. Bernard” ha realizzato una lattina commemorativa. Gli eventi si protrarranno per tutta la settimana successiva, fino al 29 maggio. In questa settimana, saranno organizzati diversi accompagnamenti in Mountainbike o E-Mountainbike sui percorsi più suggestivi della Valle, sarà inaugurata la nuova pista dedicata di Lillaz e sarà proiettato il film documentario “Wonderful Loosers” di Arūnas Matelis. A chiudere la settimana, saranno la ventiduesima edizione della Granfondo Nazionale “Granparadiso Bike” e la pedalata enogastronomica abbinata alla manifestazione.

Si tornerà a celebrare il Giro d’Italia anche durante l’estate 2022. A luglio infatti, Beppe Conti presenterà il suo libro “Parigi-Roubaix – Storie di pavé, polvere e fango dall’Ottocento a Colbrelli”, con la partecipazione dello speaker Paolo Mei. “Sarà una serie di eventi che vogliono portare la Valle d’Aosta e Cogne al centro di quello che sarà il grande palco scenico del ciclismo, un modo per promuoverci e farci conoscere nel migliore dei modi” ha riportato il Sindaco di Cogne, Franco Allera.

In occasione del passaggio del “Grande Giro“ saranno predisposti i lavori di asfaltatura delle strade coinvolte dalla gara. “Nelle prossime settimane, per Cogne sarà dopo il 10 di maggio, saranno previste 2 giornate a settimana di lavori per andare ad asfaltare tutte quelle zone che secondo RCS devono essere sistemate.” Ha affermato il Sindaco di Cogne Franco Allera.

“Cogne avrà il privilegio di essere tappa di arrivo anche in virtù del fatto che quest’anno si festeggia il centenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il comune sta lavorando molto bene e farà sicuramente fare una bella figura alla Valle d’Aosta, all’Italia e al Giro d’Italia.” Ha sottolineato l’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio Jean-Pierre Guichardaz.

Non solo Ciclismo

Le manifestazioni organizzate in occasione del passaggio del giro, non si limiteranno solo al comune di Cogne. Infatti, la settimana prima della tappa Rivarolo-Cogne, il 14 maggio 2022 sarà inaugurato definitivamente il Castello di Aymavilles. L’inaugurazione , “È stata appositamente misurata sul grande evento, perché l’apertura del castello di Aymavilles accompagnerà l’evento e l’evento accompagnerà l’apertura del Castello di Aymavilles.” Ha evidenziato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz.