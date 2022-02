Il PDHAE pareggia con l’HSL Derthona. Allo stadio “Fausto Coppi“ di Tortona, il risultato si è deciso tutto nei primi 12 minuti di gioco e il match è finito 1-1.

Il primo goal arriva dopo 7 giri di orologio. Grazie ad uno scambio all’altezza della tre quarti degli ospiti, Diallo si posiziona al limite dell’area di rigore e mette a segno un tiro angolato. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco, infatti, al 12° minuto, ci pensa Frugoli a far tornare le due squadre in parità.

Se il gioco dei bianconeri si basa quasi completamente su lanci lunghi indirizzati al numero 9, gli Oranges si rivelano tatticamente più preparati. Infatti, grazie a un buon gioco a centro campo, Jeantet si ritaglia due occasioni interessanti nel primo tempo. Nel secondo, insieme a Jeantet, sono Frugoli e Lugnan a sfiorare il vantaggio grazie a tre ripartenze importanti.

“Visto il periodo da cui arrivavamo, ho visto una reazione da parte dei ragazzi”, sostiene il Direttore Sportivo del PDHAE Luca Padovano, che riguardo alla partita della prossima settimana dichiara: “Speriamo di fare come questa settimana, lavorando, l’unico modo per uscire da un periodo così. Sarà un’altra battaglia, I giocatori dell’Asti hanno vinto in Liguria, a Genova, per cui saranno carichi”.

Quindi, si prospetta un altro scontro impegnativo quello che gli Oranges affronteranno mercoledì 2 marzo. Alle 14:30 allo Stadio Comunale Di Asti “Censìn Bosia”, la squadra affronterà i diciassettesimi in classifica dell’Asti, reduci da una vittoria sul Ligorna 1922.