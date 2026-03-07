Facebook Twitter Instagram Youtube

  Aosta
  Ultima modifica: 07 Marzo
  14:55

La miglior Martina Trabucchi di sempre nella mass start di Kontiolahti

Nella prova di Coppa del mondo di biathlon in Finlandia, la valdostana chiude undicesima. Meglio di lei, tra le azzurre al via, solo Lisa Vittozzi (decima). Sul gradino più alto del podio, la francese Simon, seguita dalle svedesi Oeberg e Magnusson.
Martina Trabucchi
La neve di Kontiolahti, in Finlandia, offre a Martina Trabucchi il miglior risultato di sempre in carriera. La valdostana ha chiuso la mass start di biathlon da 12.5 km di oggi, sabato 7 marzo, in undicesima piazza, con un tempo di 35:07.2 (e un solo errore, al primo poligono, costatole un giro di penalità). Ad oggi, le migliori performance di Trabucchi in Coppa del Mondo erano due 19esime ed una 20esima piazza.

La biathleta valdostana è staccata di 27.2 dalla vincitrice, la francese Julia Simon (34:40.0, 1-0-0-0). Secondo posto per la svedese Elvira Oeberg (+5.6, 0-0-1-1) e terzo per un’altra svedese, Anna Magnusson (+8.9, 0-1-0-0).

Tra le azzurre al via, meglio di Trabucchi solo Lisa Vittozzi (35:05.1, 0-1-1-1), che nonostante tre errori al poligono chiude decima. Hannah Auchentaller (35:15.2, 0-1-0-0) è quattordicesima, a chiusura di una classifica che lascia buoni presagi per la staffetta di domani, domenica 8 marzo.

Julia Simon, grazie al successo odierno, scavalca Jeanmonnot in vetta alla classifica di specialità e ad una gara dal termine della stagione è leader con 200 punti, contro i 155 della connazionale. Terza è Michelon con 146. Vittozzi è decima con 96 punti.

Nella classifica generale, Jeanmonot resta, invece, leader in tranquillità con 879 punti. Dietro, Minkinnen (703) e Magnusson (695). Con i punti di oggi, Vittozzi sale a quota 555 ed è settima classificata.

