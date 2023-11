La SBK Basket School Aosta passeggia contro il Crescentino

Una larga vittoria e una sconfitta di misura: il terzo turno del campionato di Prima divisione regionale di basket sorride solo a una delle due squadre valdostane impegnate questa settimana. A portare a casa i due punti è stata la SBK Basket School Aosta che ha letteralmente schiantato – 114 a 36 – il mal capitato Crescentino, mentre il Fenix Basket Aosta finisce di nuovo per soccombere di pochi punti, nel finale – 54 a 51 – al cospetto del Real Forno 2013.

“E’ stata una partita segnata dalla nostra netta superiorità tecnica e fisica – ha commentato – coach Silvia Rosset – ma soprattutto dalla concentrazione dimostrata per tutti e 40 i minuti”. Gli ha fatto eco l’allenatore del Crescentino, Francesco Cadoni, “Trovandoci davanti ad una squadra con la S maiuscola, provando già dai primi minuti a prendere spazi vantaggiosi che ci sono stati negati in tutti i fronti, sia in fase offensiva che difensiva da un loro buon gioco di squadra, fatto di transizioni in attacco veloci e precise, pressante a tutto campo in difesa, costringendoci continuamente a cambiare idea sulle nostre azioni offensive e incidendo notevolmente sull’umore della squadra, non possiamo far altro che incassare, imparare dai nostri errori e farne tesoro, continuare a lavorare per crescere sotto tutti gli aspetti: fisico, tecnico e soprattutto mentale”.

In classifica, la SBK sale al secondo posto, a punteggio pieno, dietro al Leinì che però ha giocato una partita in più. Penultimo invece il Fenix, con due punti, frutto della vittoria casalinga contro l’Unisport.

SBK Basket School Aosta – Crescentino 114-36

(28-13; 31-8; 31-4; 24-11)

SBK Basket School Aosta

Parolo Daudry 33, Aiello 17, Mazzoleni 20, Artuso 22, Garofalo 3, Paonessa 10, Mignone 4, Garatti 3, Bruni 2, Vinci.

A.S.D ECS Basket Crescentino

Francese 8, Boccazzi 7, Giacomelli 6, Mangalaviti 6, Peric 4, Colleoni 3, Dellamula 2, Gargiulo, Lumazza, Mongiano, Passarello.

Real Forno 2013 – Fenix Basket Aosta 54 – 51

(14-12; 10-6; 12-22; 18-11)

Real Forno 2013

Forte 15, Malandrone 13, Ferrando Battistà 10, Ziano 6, Barletta 3, Chedea 3, Buffo 2, Biasibetti 2, Naretto, Pretari, Bertot, Chiera.

Fenix Basket Aosta

Blanc 28, Castellanos 11, Tournoud 4, Meggiolaro 2, Capitoni F. 2, Gabrielli 2, Pesce 2, Capitoni M, Catona, De Jesus.