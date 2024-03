L’Aosta Calcio 511 batte il Maccan Prata 3-1

Nella 20ª giornata del campionato di Serie A2, l’Aosta Calcio 511 ha tenuto testa alla squadra già vincitrice del torneo, il Maccan Prata, conquistando la vittoria con il punteggio di 3 a 1 al Campo sportivo di Montfleury.

Il match ha visto l’Aosta 511 di Tiago Calli scendere in campo con una formazione determinata. Il primo tempo è stato ricco di azione e emozioni, con il Meccan Prata che ha aperto le danze con un goal di Imamovic dopo appena 1’12”. Tuttavia, i gialloblu non si sono lasciati intimidire e hanno risposto prontamente con Bianqueti, il cui tiro è stato deviato dalla difesa avversaria portando il pareggio. A 7 minuti dal termine del primo tempo, l’Aosta prende il comando del match con un goal di Tommaso Grosso che sfrutta un passaggio preciso di Menegatti, infilando il pallone di tacco e sorprendendo il portiere avversario.

Il giocatore del Meccan Prata, Cimarosti, commette un fallo con le mani, concedendo una punizione all’Aosta. Montero calcia di sinistro ma il suo tiro viene bloccato dalla barriera avversaria. Subito dopo, Veronesi tenta il tiro con una palla data da una rimessa laterale, ma il portiere avversario riesce a deviarla in calcio d’angolo. Con tenacia e determinazione, l’Aosta ha continuato a premere sull’acceleratore. A un minuto dal fischio finale, Piccolo prova un tiro dalla distanza, ma Tommaso Grosso riesce nuovamente a deviarlo in rete segnando così il terzo goal per l’Aosta. Il primo tempo finisce dunque con il vantaggio dell’Aosta per 3 a 1: un risultato che non cambierà più fino alla fine.

Nella ripresa, l’Aosta ha mantenuto il controllo del gioco, continuando a mettere sotto pressione la squadra del Friuli-Venezia Giulia. Nonostante un’iniziale reazione degli avversari, i padroni di casa hanno difeso con fermezza il proprio vantaggio, concedendo poche occasioni alla squadra avversaria. Anche l’infortunio di Avallone non ha scalfito lo spirito combattivo della squadra che ha continuato a giocare con determinazione fino alla fine. L’Aosta vince così la partita e a guadagna tre punti preziosi, avvicinandosi alla zona salvezza del campionato.

Ora, gli occhi sono puntati sulla prossima sfida in trasferta contro la Dolomiti Energia Rovereto il 6 aprile, dove l’Aosta cercherà di conquistare ulteriori punti fondamentali per la classifica.

FORMAZIONI:

AOSTA CALCIO 511: Veronesi, Camelliti, Pellegrino, Fea, Menegatti, Avallone, Piccolo, Zatsuga Montero, Rossero, Grosso, Bianqueti, Sterrantino.

All.: Calli Tiago

MACCAN PRATA: Boin, Martinez Rivero, Vecchione, Genovese, Antonio Cimarosti, Biancato, Del Piero, Spatafora, Imamovic, Khalil, Zecchinello, Verdicchio.

All.: Sbisà Marco