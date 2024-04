Va al Gardena il quinto Memorial Fosson

In testa fin dalla prima giornata, il Gardena non si lascia scappare il quinto successo del Memorial Fosson, conquistando anche per la prima volta l’oro del Criterium Italiano a squadre.

Dopo i quattro successi consecutivi tra il 2017 e il 2021, i gardenesi si sono aggiudicati la medaglia d’oro del Criterium Italiano, inserito solo da tre anni. I neo campioni d’Italia hanno totalizzato 12.368 punti. A provare a prenderli c’è stato fin dall’inizio il Crammont, che si conferma e vince di nuovo l’argento a distanza di un anno con 11.888 punti. Il bronzo è andato al Sestriere con 11.229. Tra gli under 16 ha primeggiato la squadra B del Sestriere, mentre tra gli under 14 medaglia d’oro per il Golden Team Ceccarelli. Le Alpi Centrali ha vinto la classifica dei Comitati.

Le ultime sfide oggi sempre sulle nevi di Pila, messe a dura prova dal caldo, che hanno costretto gli organizzatore a lavorare le quattro piste con il sale.

Nel gigante allievi femminile, disputato sulla pista Gorraz, vittoria di Elisa Vavassori del Circolo Sciatori Madesimo (55.79) su Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 55.85) e Alice Casetta (Claviere; 55.94). Fra i ragazzi, impegnati sulla Renato Rosa, primo posto per Christian Kostner (Gardena) in 1.00.60, a precedere Edoardo Rossi (Crammont) in 1.01.67 e Andrea Piccone (MM Crew) in 1.01.77.

Nel slalom ragazzi femminile successo per Marta Valzer (Bormio; 50.64) a precedere l’atleta di casa Anais Vuillermoz Curiat (Aosta; 50.95) e Arina Maturi dello Sporting Campiglio (51.11). Nella prova maschile, primo e terzo posto per le Alpi Centrali, grazie ad Achille Rota (Radici Group; 47.16) e Mattia Dabeni (Borno; 47.87); al secondo posto Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli (47.31).

Dopo la seconda giornata il Gardena guida il Memorial Fosson

06 aprile 2024

Una caldissima giornata di sole ha accompagnato la seconda giornata del Memorial Fosson sulle nevi di Pila. Il Gardena già in testa dopo le gare di venerdì, ha consolidato la prima posizione, raggiungendo 9.451 punti, secondo il Crammont con 9.027 e terzo il Sestriere con 8.311.

I più piccoli si sono sfidati al mattino nel gigante mentre gli under 16 in una doppia gara di slalom. Al termine delle due manche di gigante vittoria per Alyssa Borroni (2.09.82) del Crammont e gradino basso del podio per Cecilia Sessarego Catalisano (2.10.00) del Club des Sports. In seconda posizione Emma Castagnola (2.09.87) del Mondolè Ski Team. Il gigante maschile è andato al veneto Tommaso Zanardi (1.56.07) dello sci club 18, che ha preceduto l’altoatesino Pascal Kostner (1.56.96) del Gardena e il valdostano Pietro Seletto (1.57.17) degli Azzurri del Cervino.

Nella prima gara dello slalom vince Arianna Putzer (Gardena) in 42.10, seguita da Alessandra Polotti del Bormio in 43.14 e Martina Mis del Sestriere (43.15). In campo maschile sulla Châtelaine vittoria di Mattia Valente (Drusciè; 45.35) con soli tre centesimi su Mattia Contino (Aosta; 45.38); terzo posto per Luca Maria Fiorentino (Bormio) in 45.52.

Nella seconda gara gli atleti doppietta delle Alpi Centrali, con Emma Bellini del Brixia prima in 45.45 e Carolina Ferri (Skiing) seconda in 47.00. Terzo tempo per Anita Sofia Rej del Sestriere (47.90). Nella run maschile il più veloce è stato Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone) in 45.53, davanti a Riccardo Depetris Pollini (Domobianca365; 47.29) e Luca Gerardini (Brixia Sci; 47.54).

Domani la chiusura del Memorial Fosson, con il gigante Allievi, confermato (una manche per tutti) sulla Renato Rosa per il settore maschile e sulla Gorraz per quello femminile. I ragazzi tornano invece a gareggiare in uno slalom a manche singola tra La Nouva e la Châtelaine.

Nella prima giornata di venerdì 5 aprile il gigante Allievi è stato conquistato da Carlotta Pedrolini (Skiing) in 2.09.03; secondo posto per Arianna Putzer (Gardena; 2.09.44) e terzo per Eleonora Samà Sacchi (Club de Ski; 2.09.56). Gara maschile su due piste, prima manche sulla Gorraz e seconda sulla Renato Rosa. A vincere è stato Gioele Cioccarelli del GB Ski Club, che ha chiuso in 1.57.69, su Ettore Bussei Canone (Sestriere; 1.58.13) e Mattia Valente (Drusciè; 1.58.19).

Nel primo slalom successo di Maria Laura Pene Vidari (Courmayeur) al traguardo in 46.11, davanti a Carlotta Pignaton Fagnani (GB Ski Club; 46.53) e a Eva Balduzzi (Radici Group; 47.02). Il più veloce dello slalom maschile è stato Giovanni Ceccarelli (Golden Team Ceccarelli) che ha dominato con il crono di 46.18; alle sue spalle Tommaso Dagri (70; 47.30) e Pietro Augusto Rosso (Golden Team Ceccarelli; 47.96).

Nel secondo slalom ragazzi la vittoria è andata a Maya Moras (Club de Ski) in 47.61, a precedere la lombarda Carlotta Lambrughi (Lecco; 48.64) e l’altoatesina Ines Puntscher (Gardena; 48.90). Nella gara maschile ha primeggiato Tommaso D’Acunto (SAI Napoli) in 48.85, con seconda e terza posizione per due atleti del Golden Team Ceccarelli: Pietro Augusto Rosso (49.70) e Giovanni Ceccarelli (50.68).

A Pila si attendono circa 700 giovani sciatori per il Memorial Fosson

27 marzo 2024

A una settimana dall’inizio del Memorial Fosson, la neve sta regalando a Pila condizioni ideali per i tre giorni di gare. Il Criterium italiano a squadre è in programma dal 5 al 7 aprile, a concludere la lunga stagione agonistica.

Le società iscritte sono 50, a fronte di 730 giovani sciatori preiscritti delle categorie Giovani e Allievi che cercheranno di strappare al Sestriere il titolo dello scorso anno. “Il format leggero piace, perché permette anche a ragazzi non di prima fascia di partecipare ad una importante gara nazionale e contribuire al successo del proprio sci club”, spiega in conferenza stampa Massimo Raffaelli, presidente dello sci club Aosta organizzatore dell’evento.

Proprio questo format è elogiato da Jean Dondeynaz, presidente del Coni regionale, che sottolinea “i valori di inclusione, che spesso sfuggono per la fretta nella ricerca del risultato. Questa gara esalta anche la capacità di fare squadra tra organizzatori e persone che hanno a cuore lo sport”.

“Il Memorial Fosson è un appuntamento di fine stagione che tutte le squadre attendono con ansia”, dice Marco Mosso, presidente del comitato Asiva, “anche perché i tracciati e l’organizzazione sono sempre stati all’altezza delle aspettative. Negli stessi giorni a La Thuile ci sarà il Criterium Cuccioli, indice che la Valle d’Aosta è molto attenta allo sport giovanile”.

Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa, è soddisfatto della “buona idea di organizzare la gara a fine stagione. Con meno afflusso turistico abbiamo più tempo e disponibilità per dedicarci alla gara e curare al meglio gli aspetti tecnici. Le condizioni della neve sono eccezionali, le piste sono preparate e ben battute”.

Il programma e le piste verranno confermati a ridosso delle gare in base alle condizioni meteo. Al momento il primo giorno sono previsti gigante Allievi e doppia gara di slalom Ragazzi il 5 aprile, gigante Ragazzi e due manche – valide come gare distinte – di slalom Allievi sabato 6, e due giganti domenica 7 aprile.