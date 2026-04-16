Pila incorona il lombardo Luca Ruffinoni campione italiano Giovani di discesa

È Luca Ruffinoni il neo campione italiani Giovani di discesa. Il titolo è stato assegnato questa mattina sulla pista Bellevue di Pila, dopo il cambio di programma e la cancellazione delle gare di ieri a causa delle condizioni della neve.

L’atleta lombardo, portacolori delle Fiamme Gialle, ha concluso al secondo posto la gara Fis vinta dallo svizzero Kevin Fritschi. Ruffinoni ha terminato a 25/100 dalla vetta, ma è stato il migliore degli italiani al traguardo. Ha vinto la medaglia d’oro davanti al corregionale Glauco Antonioli (Bormio), terzo assoluto a 29/100 dalla vetta e a 4/100 dal neo campione italiano. Il bronzo è andato al veneto Edoardo Valt, sciatore dello Ski College Veneto, quarto assoluto a 86/100.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia. Sul podio Giovani Luca Ruffinoni, Glauco Antonioli ed Edoardo Valt, su quello Aspiranti Thomas Liberatore (Ski Team Fassa), Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone) ed Ettore Bussei Canone (Sestriere).

Subito dopo si è disputata una seconda discesa Fis, valida solo per il circuito istituzionale Fisi. Successo assoluto di Ruffinoni con 3/100 di vantaggio su Antonioli e 21/100 sull’elvetico Fritschi.

I due superG del GPI, il primo valido anche per il campionato italiano Aspiranti, in origine programmati per oggi, sono stati cancellati per lasciare spazio appunto alle due gare di discesa non disputate ieri.

Ora, sulle piste di Pila torneranno a gareggiare gli atleti delle categorie Ragazzi e Allievi. Sabato 18 aprile scatterà la nuova edizione del Memorial Fosson che vedrà al cancelletto di partenza 550 atleti in rappresentanza di 40 squadre. I Children, a pochi giorni dalla conclusione dei Campionati Italiani, torneranno in Valle d’Aosta per contendersi il Criterium Italiano a squadre.

Confermati programma e format: sabato gigante Allievi sulla pista “Renato Rosa” e due gare di slalom Ragazzi sul Leissé, domenica inversione di categorie e specialità, con gli under 14 impegnati tra le porte larghe e gli under 16 nella doppia prova di slalom. Lunedì 20 la giornata conclusiva con la big final di slalom riservata alle migliori 20 formazioni della classifica provvisoria del Challenge e con un gigante individuale per tutti gli altri atleti. Inizio delle gare alle 8.30.