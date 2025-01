Sono 32 i giovani valdostani in partenza per il Trofeo Coni Winter

Dopo quella del Trofeo Coni, a fine settembre, che ha visto protagonisti molti giovani atleti valdostani, il presidente della Regione Renzo Testolin e l’assessore allo Sport Giulio Grosjacques hanno consegnato il 30 dicembre la bandiera valdostana al presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz e ad una rappresentanza della delegazione che difenderà i colori rossoneri alla finale nazionale del Trofeo Coni Winter in programma ad Altopiano delle Rocche e Roccaraso, in Abruzzo, dal 16 al 19 gennaio 2025.

All’incontro erano presenti due giovani hockeisti Michael Bianchi e Nicole Macrì, parte anch’essi del contingente valdostano che prenderà parte al Trofeo organizzato dal Coni. In totale, saranno 32 i nostri atleti corregionali (12 per l’hockey, tre per il pattinaggio artistico, 10 per lo sci alpino, 10 per il fondo e cinque per il winter triathlon) e otto gli allenatori in terra abruzzese. I giovani atleti, tra i 10 e i 14 anni, si confronteranno con i coetanei delle altre regioni italiane in 10 diverse discipline di tre Federazioni sportive: Fisi, Fisg e Fitri.

Il Trofeo Coni è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati con le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli Organismi sportivi del Coni e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

A conclusione dell’evento in Abruzzo il presidente del Comitato olimpico valdostano Dondeynaz riceverà il testimone del Trofeo, dal momento che la Valle d’Aosta ospiterà la prossima edizione del Coni Winter nel dicembre 2025.

Questi i valdostani presenti:

SCI ALPINO

Atleti: Rizzi Bianca

Pigni Valentina

Dondeynaz Mathieu

Sapia Martina

Testolin Simone

Turco Martino

Chabod Leon

Cossu Chantal

Tecnici: Lariviere Thomas

Canonico Tommaso

SCI DI FONDO

Atleti: Vittaz Elody

Ianniello Andrea

Ianniello Marco

Benetti Alenie

Nicoletta Joel

Donnet Cedric

Trento Severine

Chabod Arline

Tecnico: Vittaz Laurent

HOCKEY

Atleti: Balan Alexandru Ionut

Bianchi Michael

Caccavale Gioele

Cellini Gabriel

Dosso Maurice Joel

Mocanu Alessio Nicolas

Meneghetti Noah

Monteiro Fernandes Francesco

Plesca Cristian

Macrì Nicole

Tecnici: Lombardo Fabio

Meneghetti David

ARTISTICO

Atleti: Fanti Alice

Frau Diletta

Tecnico: Chamonin Sophie

WINTER TRIATHLON

Atleti: Borbey Cecilie

Cadin Cecilia

Bortolotti Enea

Carnesecca Mattia

Tecnico: Alladio Luca