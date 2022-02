Un’altra sconfitta per il PDHAE contro l’F.C. Vado 1913

Il PDHAE incassa un’altra sconfitta allo Stadio Comunale di Montjovet. La partita di oggi, 20 febbraio, disputata contro l’F.C. Vado 1913 è finita 1-0 per la squadra ospite.

Nei primi 30 minuti, il PDHAE si fa pericoloso svariate volte, senza riuscire in nessun caso ad essere concreto. Il tiro di Jeantet al 14esimo minuto risulta poco calibrato, mentre al 19esimo Tassi è troppo lento a trovare la conclusione in area di rigore. Al 26esimo lo stesso Tassi, dopo una risalita in contropiede sulla fascia sinistra, chiude al centro per Jeantet, che sbagliando a intercettare la sfera, lascia al Vado la possibilità di risalire. Anche Zucchini al 29esimo trova difficile intercettare il lancio lungo nato da una punizione, mentre al 28esimo il tiro diagonale partito da sinistra di Forcini, non centra l’incrocio dei pali per un soffio. A concretizzare, al 34esimo saranno invece i rossoblù. Il numero dieci del Vado, sfruttando la disattenzione dei due difensori centrali del PDHAE, intercetta un loro passaggio e risale fino all’area di rigore avversaria. Il numero 1 del PDHAE si tuffa troppo presto e Aperi ne approfitta per segnare il goal dell’1-0.

Nel secondo tempo, quasi tutte le conclusioni del PDHAE mancano di precisione. Al 48esimo, ad esempio, Gulli prova da fuori area con un tiro che finisce alto, mentre al 58esimo minuto è Sterrantino, appena entrato, a concludere troppo a destra rispetto allo specchio della porta del Vado. Nel complesso però, neanche gli ospiti sono fortunati nelle conclusioni. Negli ultimi 10 minuti del secondo tempo Capra e Gandolfo sono costretti a lasciare il campo in seguito a due entrate piuttosto pesanti dei difensori del PDHAE e Solari, allenatore del Vado, viene ammonito per proteste nei confronti dell’arbitro.

Il PDHAE continua a scendere nella classifica del girone A, e a causa di questa sconfitta passa dal 10° al 13° posto. Domenica 27 febbraio, allo stadio Fausto Coppi di Tortona, gli 11 di Roberto Cretaz dovranno affrontare l’HLS Derthona, responsabile della loro eliminazione in Coppa Italia.