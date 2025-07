Iter sul collegamento Cime Bianche, è polemica: “Scelta vergognosa a fine legislatura”

Una conferenza “basata sul nulla” e ancora una conferenza “vergognosa”. Valle d’Aosta Aperta e il Comitato Ripartire dalle Cime Bianche vanno all’attacco del Governo regionale sulla decisione di avviare, a fine legislatura, l’iter dell’accordo di programma per il collegamento intervallivo Cime Bianche.

“È triste constatare come, alla vigilia delle elezioni regionali, alcune forze politiche tornino ad agitare lo spettro di una linea funiviaria: inutile, devastante per la testata della Val d’Ayas, divoratrice di fondi pubblici, utile soltanto ad alimentare le attese di una speculazione immobiliare sempre più in mano a soggetti esterni. Il tutto invece di costruire una strategia capace di valorizzare le peculiarità del territorio e affrontare le vere emergenze: carenza di trasporto pubblico verso il capoluogo, Torino e Milano (e i rispettivi aeroporti), e impossibilità di accesso alla casa per nuovi residenti e lavoratori, stabili o stagionali.” scrive l’Associazione Ripartire dalle Cime Bianche.

“Anche gli impegni alla trasparenza e alla partecipazione, assunti dal Presidente di Commissione Chatrian, paiono disattesi, dato che in questa fase non è stata coinvolta la società civile. – tuona invece Valle d’Aosta Aperta – Il PD, compreso Padovani, continua a subire in silenzio le decisioni dell’Union. Una spesa di oltre 150 milioni di euro per un impianto inutile e dannoso è uno scandalo per i contribuenti e per l’ambiente. La conferenza ha solo confermato l’avvio del procedimento: uno spot elettorale sulla pelle dell’ambiente.

Valle d’Aosta Aperta si oppone a questa scelta”.

I prossimi appuntamenti per Cime Bianche

Martedì 29 luglio, nell’ambito del progetto HPMR – Hope Park Monte Rosa, finanziato dalla ditta Patagonia, partirà un primo censimento con catalogazione dei manufatti in pietra ollare nel comune di Ayas, affidato all’archeologo Mauro Cortelazzo.

Sabato 2 agosto è in programma una Salita per il Vallone

Lunedì 5 agosto, avvio della campagna di sostegno all’Auspicio per il Parco naturale del Monte Rosa.

Collegamento intervallivo Cime Bianche, parte l’iter dell’accordo di programma

20 luglio 2025

Potrebbe essere la sindrome del Bianconiglio quella che da alcune settimane colpisce il Governo regionale. Il poco tempo a disposizione, prima della fine della legislatura, fa sì che la politica regionale si trovi nella percezione costante di dover fare tutto e subito. E così, oltre ad aver “scaricato” leggi su leggi – una quindicina negli ultimi due mesi – è arrivato anche l’avvio dell’iter autorizzatorio per il collegamento intervallivo delle Cime Bianche, previsto negli ultimi due Documenti di economia e finanza regionale (Defr). Un’opera da sempre considerata dall’attuale maggioranza tra gli “investimenti strategici prioritari” per lo sviluppo del settore degli impianti a fune.

L’11 luglio scorso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione l’avviso di convocazione della conferenza di programma per la realizzazione del collegamento nei Comuni di Valtournenche e Ayas, ai sensi delle leggi regionali 20/2008 e 11/1998. La prima riunione è fissata per il 25 luglio alle 10.30, nella sala adiacente al Salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. Qui sarà avviata la procedura per la formazione dell’accordo di programma, strumento giuridico che consente alla Regione, ai Comuni e ad altri enti pubblici di collaborare alla realizzazione di opere di interesse pubblico, coordinando risorse, competenze e tempistiche.

Il procedimento si apre con una conferenza tra tutti i soggetti coinvolti; se il confronto è positivo, viene nominato un responsabile incaricato di redigere il testo dell’accordo e raccogliere i pareri necessari. L’accordo deve poi essere approvato da ogni ente partecipante. Se comporta modifiche urbanistiche, serve anche il voto del Consiglio comunale e un decreto del Presidente della Regione. Una volta approvato e pubblicato, l’accordo ha valore vincolante per tutti i firmatari e può sostituire, se previsto, anche la concessione edilizia.

Il progetto del collegamento, a lungo al centro del dibattito pubblico, era sparito dai radar politici negli ultimi anni, dopo la consegna dello studio di fattibilità commissionato da Monterosa Spa a Montecno nel 2023. Lo studio esaminava alternative di tracciato, tipologie di impianto e impatti ambientali ed economici.

In un’audizione del maggio 2023 nella competente commissione consiliare le due società coinvolte dal collegamento, Monterosa Spa e Cervino Spa, auspicavano che la copertura finanziaria dell’intera opera – stimata in oltre 114 milioni di euro per la soluzione n. 5, indicata dallo studio Montecno come la più concreta – fosse garantita al 100 percento dalla Regione Valle d’Aosta. La proposta prevedeva l’utilizzo di una legge speciale, seguendo l’esempio del finanziamento pubblico ottenuto per la realizzazione di Skyway Monte Bianco.