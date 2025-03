IN3VIE, ad Aosta il lancio del progetto per un turismo inclusivo tra Vallese, Valle d’Aosta e Piemonte

Manca poco all’evento di lancio del progetto IN3VIE – Viaggiare inclusivo e vivere emozioni tra Vallese, Valle d’Aosta e Piemonte, in programma il 1° e 2 aprile alla sala “Maria Ida Viglino” del Palazzo regionale.

L’iniziativa, finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, ha l’obiettivo di promuovere – si legge in una nota della Regione – “una nuova visione del turismo, centrata sull’inclusione, l’accessibilità e la cooperazione tra territori”.

Il proposto di IN3VIE è quello di costruire una rete turistica transfrontaliera accogliente per tutte e tutti, comprese le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. La sua forza – spiega il comunicato – “risiede nella capacità di unire realtà differenti ma complementari, valorizzando esperienze pregresse e professionalità già attive nei tre territori coinvolti. La creazione di nuovi prodotti turistici accessibili, la formazione degli operatori e il coinvolgimento diretto delle comunità sono gli strumenti attraverso cui il progetto intende favorire una crescita condivisa, sia in termini culturali che economici”.

Durante le due giornate sarà possibile approfondire le attività del progetto, confrontarsi con esperti del settore, partecipare a momenti di formazione dedicati e scoprire le esperienze sviluppate in Valle d’Aosta, Vallese e Piemonte. Il programma prevede anche una visita guidata accessibile alla città di Aosta, realizzata con il supporto dell’interpretariato in Lingua dei Segni (prenotazione obbligatoria fino all’esaurimento dei posti, scrivere info@arcoevents.it).

“Il progetto IN3VIE rappresenta un’occasione concreta per ripensare il turismo come spazio di diritti, partecipazione e innovazione sociale, favorendo l’incontro tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini – chiude la nota –. La Regione autonoma Valle d’Aosta, insieme ai partner italiani e svizzeri, intende così ribadire il valore della cooperazione come leva di cambiamento e inclusione per l’intero arco alpino”.

Qui il programma completo dell’evento.