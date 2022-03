Bando Next Generation WE, 450mila euro a sei comuni valdostani

Il bando “Next Generation WE – Competenze, strategie, sviluppo delle pubbliche amministrazioni”, promosso dalla Fondazione Compagnia Sanpaolo, premia sei comuni valdostani. Si tratta del comune di Donnas che riceverà 80mila euro, il comune di Aosta, 70mila euro, il comune di Nus, 50mila euro, il comune di Ollomont, 80mila euro, il comune di Fontainemore, 80mila euro e Bard di 80mila euro.

Il bando, le cui domande sono state presentate entro lo scorso 31 gennaio, aveva tra gli obiettivi il rafforzamento delle condizioni per consentire agli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) di gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR.

A conclusione delle procedure di valutazione previste per il bando, il Comitato di Gestione della Fondazione ha deliberato il sostegno a 88 Comuni e Unioni di Comuni, selezionati tra le 180 candidature pervenute, per un impegno complessivo di 5.835.500 euro.

A Donnas i soldi verranno utilizzati per il progetto “BEST Donnas – Borgo Eroico di Saperi e Tradizioni“, Aosta per il “Teatro Giacosa e Café du Théatre: un patto di comunità”, Nus per “Scuole e Territori: Scenari Educativi“, Ollomont per Estr-ART “Progetto di rivitalizzazione locale attraverso il riuso dell’ex villaggio minerario di Rey a Ollomont“, Fontainemore per “Convivium Alpinum” e Bard per “Progetto di valorizzazione e rigenerazione del Borgo di Bard“.