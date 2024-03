Rifiuti abbandonati nel quartiere Cogne, il Comune predica calma: “Tutto si assesterà”

“Bisogna pulire prima che arrivino i topi, se arrivano è la fine”, spiega una signora mentre indossa i guanti e si prepara a raccogliere i rifiuti da terra. Ad una settimana esatta – era il 4 marzo – dall’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti di Aosta, qualcosa è andato storto. Le segnalazioni non sono mancate, la scena lascia pochi spazi all’interpretazione: in mezzo alle “case Stura”, una delle “porte” tra il quartiere Cogne e l’area ex Testafochi che porta dritta al centro città, qualcosa non ha funzionato.

Alcuni bidoni sono colmi, per il resto si trovano un gran numero di sacchetti sparsi a terra. Cartoni, borse piene di vestiti. Un materassino avvolto in un sacco di plastica trasparente. Nel resto del quartiere la situazione è nella norma. Qualche rifiuto sparso si trova, ma niente di trascendentale. Scene normali di vita quotidiana, cittadina. Per fortuna o purtroppo. Ma cos’è successo?

Verso la metà di gennaio si era posto un problema: il nuovo servizio, in fase di avvio, stava facendo emergere un “sommerso” di utenti privi di tessera, per i quali il Comune stava cercando di correre ai ripari cercando di recuperare le posizioni scoperte. Oggi invece, in piena fase di rodaggio, i rifiuti a terra.

C’entrano le tessere non ancora ritirate da parte di alcuni utenti? O è una questione di inciviltà? “A volte sono un po’ di entrambe le cose – spiega l’assessore all’Ambiente Loris Sartore –. Già prima, in particolare nel quartiere Cogne, si erano verificati alcuni abbandoni di rifiuti davanti a cassonetti. Ora si può aggiungere il fatto che qualcuno non abbia ancora ritirato le tessere, e lo sappiamo. Il fatto che adesso i cassonetti siano ‘bloccati’ per chi non ha la tessera fa emergere le utenze che non si erano mai iscritte a ruolo Tari”.

“Dopo una settimana, è ancora presto per un bilancio – aggiunge Sartore –. Per le verifiche, in alcuni condomini erano stati segnalati meno utenti di quanti fossero quelli effettivi. Oltretutto, abbiamo ancora utenze singole e condomini senza contenitori. In questo, Quendoz si è data il mese di marzo per completare la consegna ai ritardatari, e verrà messo a posto tutto”.

L’assessore cerca di vede il “bicchiere mezzo pieno”, o meglio la possibilità di “sanare” alcune situazioni: “Il nuovo sistema – spiega – è anche un modo per fare comunque chiarezza. Il fatto che vengano fuori utenti non registrati all’Ufficio tributi per la Tari è positivo. Questo perché se prima il costo del servizio veniva ripartito tra le circa 20mila utenze della città, ora se ne aggiungono altre in più e si ridistribuisce in maniera più equa”.

Sartore si dice anche persuaso della bontà del nuovo servizio e della sua impostazione, anche se il percorso non sarà breve: “Siamo convinti della scelta fatta – ha detto infatti –. Abbiamo avuto anche una conferma dopo una visita a Chieri, dove abbiamo visto il Centro del riuso (uno è in previsione anche ad Aosta, con un progetto già presentato) che realizzeranno ed un Repair café nel quale essere assistiti nella riparazione degli oggetti. Ma, soprattutto, abbiamo parlato con l’Amministrazione che ha inserito la tassa puntuale nel 2005. Sono assolutamente soddisfatti, hanno raggiunto l’83 per cento di raccolta differenziata (Aosta ha superato il 70 per cento, ndr.) e ci hanno detto di non mollare, di tenere duro. E che pian pianino tutto si assesterà”.

Il nuovo servizio rifiuti di Aosta fa emergere un “sommerso” nella Tari. Il Comune lavora sul recupero

19 gennaio 2024

Ciò che saltava all’occhio subito, con l’avvio del nuovo servizio di igiene urbana del Comune di Aosta – rimasto al palo per due anni tra le “pastoie” dei ricorsi al Tar –, era l’introduzione della tassa sui rifiuti puntuale, la cosiddetta Tarip, che introduceva una “premialità” per avvantaggiare gli utenti più ligi nel differenziare.

Ciò che salta all’occhio oggi è che il nuovo servizio sta facendo emergere alcune irregolarità tra gli abitanti di Aosta, permettendo di sanarle. “Il fatto è che non c’è un passaggio automatico per cui quando prendi la residenza sei iscritto alla Tari, ma sono i singoli a doverne fare domanda – spiega la vicesindaca Josette Borre, che è anche assessora alle Finanze del Comune –. Di fatto, se hai preso la residenza e non hai mai fatto richiesta della Eco-tessera potevi comunque buttare l’immondizia ma, in pratica, non pagando la Tari. Ed è molto difficile incrociare i dati. Ora, invece, è necessario avere la tessera per aprire i bidoncini, quindi registrandosi”.

Difficile – ad ora – dare una cifra di questo “sommerso”. Di certo, dice la vicesindaca, non raggiunge le vette delle bollette non pagate dell’acqua che tra il 2007 ed il 2019 facevano segnare quasi due milioni di euro, erosi poi nel giro di un anno grazie anche all’istituzione del nuovo Ufficio riscossioni comunale.

Borre spiega: “Non abbiamo ancora una stima, contando anche che molte persone che non hanno pagato non hanno cattive intenzioni. A volte sono solo ritardi. Il principio della Tari è che la tassa debba coprire la spesa del servizio. E sappiamo già che il suo costo continua a mantenere le cifre approvate nel bilancio di previsione”. Ovvero, circa 6,6 milioni di euro di entrate per le casse comunali.

Operazione recupero

“Sono cifre che nell’arco del tempo si stanno recuperando – aggiunge la vicesindaca –, esattamente come è capitato per l’acquedotto. Non è un dramma, piano piano si riassorbono. Con le bollette dell’acqua c’è una differenza non da poco: a fine anno i residui Tari sono molto alti perché il bollettino esce negli ultimi mesi dell’anno, mentre l’acquedotto ha una bollettazione trimestrale. Con la Tari è più difficile perché quando fai i conteggi devi calcolare che introiterai l’anno successivo”.

Per avere i numeri bisognerà aspettare, ma la “macchina” si è messa in moto: “Essendo fatta in autodenuncia, l’imposizione Tari è in capo all’utente che si iscrive a ruolo – dice invece Jean-Louis Quendoz, amministratore unico della Ditta Quendoz che gestisce il servizio –. Per il Comune è difficile avere contezza di quanta mobilità ci sia nei condomini, nei quali diverse persone non hanno la residenza, e capire chi sia iscritto o meno. Noi, in questa fase massiva di distribuzione dei bidoni e dei mastelli ci siamo accorti di alcune discrepanze. Ma anche del fatto che alcune utenze non domestiche buttavano i rifiuti nei contenitori di quelle private”.

In questo, il nuovo sistema aiuta: “Sono numeri piccoli ma importanti – aggiunge Quendoz –, fosse anche solo un 5 per cento è comunque rilevante. L’operazione per noi ha un carattere tecnico: associando ogni contenitore ad un’utenza e ad una posizione Tari, se questa posizione non risultasse gli utenti non avrebbero la tessera per aprire il contenitore. E con la partenza del nuovo servizio avranno la necessità di iscriversi a ruolo. Tanti, anche in buona fede, ci chiedono come mai abbiamo tolto bidoni, scoprendo così di non essere iscritti e facendolo”.

Sul recupero, Quendoz è ottimista: “Secondo me nel giro di quest’anno, il tutto entrerà a regime completo senza disturbi sia per il servizio, sia per l’Ufficio tributi. Stiamo dando una mano agli Uffici a recuperare questa quota di non iscritti. Come detto, a noi arrivano delle segnalazioni, alcuni utenti chiedono come mai non abbiano in dotazione i contenitori. Così facciamo presente che non sono iscritti a ruolo. L’Ufficio tributi del Comune ha una mole di lavoro abbastanza intensa in questo periodo perché molte più utenze rispetto al solito si stanno regolarizzando”.