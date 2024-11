Nuovi stalli a pagamento in via Lys dopo la riapertura del parcheggio “ex Finanza”

Con l’obiettivo di migliorare la gestione della sosta in città, la Giunta comunale di Aosta ha approvato l’introduzione di nuovi stalli a pagamento nella parte sud di via Lys, nel tratto compreso tra via Chambéry e via Binel.

La decisione arriva in seguito alla riapertura del parcheggio “ex Finanza” in via Chambéry, adiacente ai civici 67-69, che dopo 21 anni torna disponibile per gli automobilisti, dopo il crollo della caserma nel 2003 e la sua demolizione, avvenuta nel 2016. Il parcheggio offre 25 posti auto gratuiti, con l’aggiunta di un posto riservato alle persone con disabilità.

Rotazione della sosta per favorire le attività commerciali

L’amministrazione comunale ha scelto di modificare la regolamentazione degli stalli in via Lys accogliendo le richieste di alcuni esercenti della zona. Questi ultimi avevano segnalato che gli stalli gratuiti venivano spesso occupati per lunghe ore, impedendo una rotazione efficace e penalizzando la fruizione dei negozi e delle attività.

Per garantire un uso più dinamico degli spazi, gli stalli lungo il tratto interessato saranno ora soggetti a pagamento, con una tariffa di 0,80 euro all’ora. La misura mira a favorire una maggiore disponibilità di posti per i clienti delle attività commerciali locali.

Secondo l’amministrazione comunale, “questa nuova organizzazione rappresenta un passo verso una gestione più equilibrata della sosta urbana, tenendo conto delle esigenze dei residenti, dei lavoratori e dei commercianti della zona”.