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  • Courmayeur
  • Ultima modifica: 13 Aprile
  • 17:37

Per l’indifferenziata di Cogne, Courmayeur, La Thuile e Pré- Saint-Didier torna l’accesso ai cassonetti via tessera o app

Dopo averli "sbloccati" in inverno, Aprica spa spiega che da domani - 14 aprile - per aprire i contenitori per conferire i rifiuti differenziati sarà necessario usare nuovamente l'EcoTessera o l'app PULIamo.
La raccolta dei rifiuti ad Aosta
Comuni

Con la stagione invernale agli sgoccioli, i cassonetti informatizzati della raccolta differenziata nei comuni di Cogne, Courmayeur, La Thuile e Pré- Saint-Didier torneranno ad essere “bloccati”, ovvero a poter essere solo utilizzati attraverso accesso controllato.

A spiegarlo è Aprica spa, che spiega come il provvedimento sarà attivo da domani, martedì 14 aprile. “Le persone dovranno infatti aprire i contenitori per conferire i rifiuti differenziati utilizzando l’EcoTessera o l’app PULIamo” dice ancora la società che invita i nuovi utenti o chi fosse sprovvisto di tessera di prenotare il ritiro del kit per la raccolta differenziata in uno dei Centri di Raccolta del subATO A scrivendo una mail a rifiuti@quendoz.it.

“Per consultare le istruzioni sulle modalità di apertura dei contenitori – chiude la società – è possibile visitare il sito aprica.it o l’app PULIamo alla pagina del proprio Comune”.

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Per l’inverno Courmayeur “sblocca” i contenitori dei rifiuti informatizzati

4 dicembre 2025

Il Municipio di Courmayeur

I contenitori informatizzati dei rifiuti di Courmayeur saranno sbloccati durante l’inverno. Ad annunciarlo l’Amministrazione comunale del paese ai piedi del Monte Bianco.

Nel dettaglio, lo sblocco è in programma a partire da domani, venerdì 5 dicembre 2025, fino al 2 marzo 2026 compresi.

“Tenuto conto, infatti, che si tratta del primo inverno successivo all’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta, e che lo stesso necessita pertanto di essere affinato proprio nella stagione più complessa da gestire sotto il profilo del servizio – spiega una nota dal Comune di Courmayeur –, tale impostazione permetterà di ridurre le criticità legate al massimo picco di affluenza turistica e alle temperature più basse dell’anno”.

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