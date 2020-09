30 chili di latticini mal conservati su un camion, sequestro della Polstrada

Trenta chili di mozzarelle e ricotte, trasportati a oltre cinque volte la temperatura cui avrebbero dovuto viaggiare. A sequestrarli, in vista della loro distruzione, la Polizia stradale della sottosezione di Pont-Saint-Martin, dopo averli trovati su un camion con targa italiana che viaggiava sull’autostrada A5, nel pomeriggio dell’altro ieri, martedì 15 settembre. Per le violazioni sono state comminate anche sanzioni amministrative per circa 4mila euro.

Il controllo è nato quasi casualmente. All’altezza dell’uscita di Verrès, una pattuglia ha assistito il mezzo pesante, fermo in corsia di emergenza a causa di uno pneumatico forato. Dopo aver prestato soccorso, gli agenti hanno deciso di dare un’occhiata al carico. Il mezzo non aveva cabina frigo e “tra pneumatici e pacchi vari” – fa sapere la Polstrada – erano presenti “undici scatole” con i prodotti alimentari freschi.

Le norme prevedono che, per una corretta conservazione, il trasporto avvenga ad una temperatura di +4 °C. Immaginando che così non fosse, vista la situazione, la pattuglia ha richiesto l’intervento di personale dell’Usl, che ha stabilito come gli alimentari, provenienti dalla Campania e diretti in Valle, viaggiavano ad “una temperatura compresa tra 18 °C e 26 °C”. Sono quindi scattati il sequestro e le sanzioni.