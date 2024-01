Articoli non conformi al Codice del consumo, altro maxi sequestro

Un altro maxi sequestro è stato condotto dalla Guardia di finanza di Aosta. Ad esserne interessati, circa 34mila articoli del reparto casalinghi dell’ipermercato Carrefour di Pollein. La contestazione delle “Fiamme gialle”, a seguito delle verifiche compiute, è che i prodotti venissero venduti in assenza dei requisiti stabiliti dal Codice del consumo.

Il provvedimento, di carattere amministrativo, ha fatto scattare la segnalazione della società alla Camera di commercio della provincia ove si trova la sede legale, al fine dell’emissione delle sanzioni previste per questo tipo di violazione. Gli accertamenti sono stati condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta.

I precedenti sequestri avevano riguardato, nello scorso novembre, circa 23 mila beni di varia natura al “Self” di Quart, mentre in un altro punto vendita, il mese prima, erano finiti sotto sigilli 120mila articoli per la casa, per la cura della persona, ma anche di altra natura.

Tra le violazioni contestate in questi casi, l’assenza di riferimenti in italiano ai materiali impiegati e al metodo di lavorazione, alle istruzioni, alle precauzioni e alla destinazione d’uso dei prodotti. Il Codice del consumo è un decreto del 2005, che ha introdotto principi a tutela dell’acquirente, evitando la diffusione di prodotti non conformi a standard di sicurezza previsti dalle norme italiane ed europee.