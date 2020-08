Colata detritica dal Mont Velan, riaperta la strada comunale

E’ stata riaperta la strada comunale per Glassier di Ollomont, dove ieri, mercoledì 5 agosto una colata detritica è scivolata dalle pendici del Mont Velan. “I mezzi sono ancora al lavoro per completare la pulizia del manto stradale – spiega il sindaco Joel Creton – ma la strada è di nuovo percorribile.”

La quarantina di escursionisti rimasti bloccati in fondo alla vallata sono stati fatti scendere intorno alle 20 di ieri sera. “Oggi, con il rialzo delle temperature, è possibile che qualcos’altro si muova verso valle. Aspettiamo di capire dai tecnici regionali come procedere, è possibile che ci sarà in giornata un sorvolo di droni per osservare da vicino la zona.”

La colata di ieri non ha per fortuna provocato danni. “Un’auto di un turista è rimasta parzialmente coinvolta. Il mezzo, portato via dal carro attrezzi per esser ripulito, sembrava ieri funzionare. Il turista è stato riaccompagnato nella struttura di Bionaz dove alloggia.”

Da una prima stima ieri sono scivolati a valle fra i 5 e i 7mila metri cubi di materiale.