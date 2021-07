Coronavirus, accertati quattro casi di variante Delta in Valle d’Aosta

Aosta - I pazienti, quattro uomini maggiorenni, residenti in Valle d’Aosta, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in buone condizioni cliniche.

I primi quattro casi di variante Delta sono stati accertati anche in Valle d’Aosta.

La positività, riscontrata dal Laboratorio di analisi cliniche, è stata confermata con il sequenziamento effettuato dall’Istituto Zooprofilattico di Torino. I pazienti, quattro uomini maggiorenni, residenti in Valle d’Aosta, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in buone condizioni cliniche.

La Valle d’Aosta era una delle poche regioni in Italia dove non erano ancora stati riscontrati casi della contagiosa variante Delta. In base alla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute all’esame della cabina di regia e che verrà presentato oggi, la nostra regione è a “rischio basso” assieme alla Provincia di Trento. L’indice Rt torna però a salire, attestandosi a 0.82.

Sei regioni e province autonome hanno registrato invece questa settimana un Rt puntuale superiore a 1 questa settimana. Si tratta di Abruzzo, Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Veneto.