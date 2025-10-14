Facebook Twitter Instagram Youtube

E' uscita la nostra APP

Google Play
App Store
  • Courmayeur
  • Ultima modifica: 14 Ottobre
  • 21:17

Due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante soccorsi in elicottero

Durante la discesa della parete, la corda usata dagli scalatori è rimasta incastrata tra le rocce. Gli era quindi impossibile muoversi. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano li hanno raggiunti, liberando la corda, consentendo la ripresa della progressione.
Alpinisti bloccati Dente del Gigante
Cronaca

Due alpinisti francesi, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre, sono rimasti bloccati durante la discesa in corda doppia sul Dente del Gigante (nel massiccio del Monte Bianco). La coppia non era distante dal termine della parete, ma con una corda rimasta incastrata tra le rocce, gli era impossibile muoversi.

Sul luogo è intervenuto, sul far del tramonto, l’elicottero della Protezione civile con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano. Raggiunti con una verricellata lunga gli scalatori (in modo da mantenere l’aeromobile lontano dalla superficie rocciosa), le guide hanno liberato la corda.

I due sono così stati messi in condizione di proseguire nella discesa. L’elicottero ha quindi atteso in hangar a Courmayeur, fino a quando gli alpinisti hanno raggiunto il ghiacciaio sottostante e confermato che sarebbero riusciti a rientrare in autonomia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

   Eventi
Tutti gli eventi
   Foto
Gallerie
ELEZIONI BANNER
   Video
Tutti i video
ValleeNotizie bannerx generico
NECROLOGIE E ANNUNCI FUNEBRI
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER × px
aostasera

Tematiche

  • +39 346 180 2808
  • redazione@aostasera.it

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte

DIVENTA MEMBRO
AREA RISERVATA
ESCI