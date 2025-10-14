Due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante soccorsi in elicottero

Due alpinisti francesi, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre, sono rimasti bloccati durante la discesa in corda doppia sul Dente del Gigante (nel massiccio del Monte Bianco). La coppia non era distante dal termine della parete, ma con una corda rimasta incastrata tra le rocce, gli era impossibile muoversi.

Sul luogo è intervenuto, sul far del tramonto, l’elicottero della Protezione civile con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano. Raggiunti con una verricellata lunga gli scalatori (in modo da mantenere l’aeromobile lontano dalla superficie rocciosa), le guide hanno liberato la corda.

I due sono così stati messi in condizione di proseguire nella discesa. L’elicottero ha quindi atteso in hangar a Courmayeur, fino a quando gli alpinisti hanno raggiunto il ghiacciaio sottostante e confermato che sarebbero riusciti a rientrare in autonomia.