Due gruppi di alpinisti bloccati recuperati sul massiccio del Bianco

Quando la giornata non è ancora terminata, sono una quindicina gli interventi che oggi, domenica 9 luglio, hanno impegnato il Soccorso Alpino Valdostano. Il più impegnativo, attorno alle 14.30, ha visto l’equipaggio volare in elicottero alla Punta Baretti (4.013 metri, sul massiccio del Monte Bianco), per recuperare due gruppi di alpinisti bloccati sulla sommità della vetta e impossibilitati a proseguire.

Gli scalatori, italiani e della Repubblica Ceca, sono stati verricellati a bordo di “Sierra Alfa 1” e riportati a terra, illesi. L’altra missione a carattere alpinistico della giornata è stata sul Gran Paradiso, poco prima delle 13, per soccorrere un alpinista che, cadendo, ha riportato un trauma dorsale.

Gli altri interventi hanno avuto per lo più origine da traumi a seguito di cadute, o scivolate, di escursionisti, molto presenti in questa stagione, e in particolare nel fine settimana, nelle località di media montagna della Valle. L’equipaggio è volato, tra l’altro, al Mont de la Saxe (Courmayeur), al lago San Grato (Pila), al lago Pietra Rossa (Valdigne), ad Alpenzù (Gressoney-Saint-Jean) e al colle Larissa, tra Piemonte e Valle d’Aosta.