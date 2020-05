Festa della Repubblica, lunedì 25 le “Frecce Tricolori” sorvoleranno Aosta

Aosta - La Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà una settimana di passaggi sui capoluoghi di regione che si chiuderanno idealmente a Roma il 2 giugno e in segno di unità, solidarietà e ripresa per l'emergenza sanitaria.

Dopo il passaggio sul Cervino nel 2015, in occasione dei 150 anni della sua prima ascensione, le “Frecce Tricolori” tornano in Valle d’Aosta. Accadrà lunedì prossimo, 25 maggio, primo giorno dei sorvoli sui capoluoghi di regione che la Pattuglia Acrobatica Nazionale intraprenderà per celebrare il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica e in segno di unità, solidarietà e ripresa per l’emergenza sanitaria.

Gli MB339, che attiveranno i classici fumogeni tricolore, disegnando nel cielo la bandiera italiana, voleranno su Aosta nel pomeriggio. La fascia oraria dalle 14.30 alle 16.30 è infatti dedicata al sorvolo su Torino e, da lì, sul capoluogo regionale. In mattinata, dalle 10 alle 11.30, la Pan ha in programma il passaggio su Trento, Milano e Codogno, luogo ove l’epidemia di Covid-19 è iniziata e prima “zona rossa” del nostro Paese.

Nei giorni successivi, fino al 29 maggio, il “Giro d’Italia” continuerà su tutte le altre regioni. Tra le località che le “Frecce Tricolori” omaggeranno con il volo in formazione anche Loreto, nelle Marche, ove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Aeronautica Militare Italiana. Il 2020 è, infatti, l’anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata vergine di Loreto quale “Patrona degli Aeronauti”.

L’“abbraccio” della Pattuglia Acrobatica Nazionale alle località italiane si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma, in occasione della Festa della Repubblica. La situazione epidemiologica, quest’anno, impedisce la tradizionale parata ai Fori imperiali, ma gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della capitale, con passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione, da parte del Presidente della Repubblica, di una corona di alloro all’Altare della Patria.