Esonda la Dora in Val Ferret, recuperate quattro persone

Quattro persone sono state recuperate nel tardo pomeriggio di oggi, a Courmayeur, in seguito ad esondazione della Dora della Val Ferret, con pietre, fango e massi di grandi dimensioni, che ha completamente invaso la strada. Le persone coinvolte erano a bordo di un’auto e di un quad quando sono rimaste intrappolate tra le due lingue della colata. Ad intervenire sono state una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Courmayeur e il Soccorso Alpino Valdostano, con l’elicottero. I quattro sono stati tratti in salvo con il verricello.

“Le operazioni di soccorso sono andate a buon fine. Per fortuna non ci sono al momento altre persone coinvolte – spiega Roberto Rota, sindaco di Courmayeur – mentre è ovviamente ancora presto per capire l’entità dei danni, anche perché nel frattempo è calato il buio. Cercheremo di fare il punto della situazione domattina”.

La strada è stata chiusa e dichiarata inagibile. Sono state evacuate alcune persone e altre sono isolate nelle case o negli alberghi a monte.