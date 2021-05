Visite dentistiche senza abilitazioni, la Procura chiede 11 anni di carcere

Si è esaurita nell’udienza di oggi, mercoledì 19 maggio, la discussione dinanzi al Gup Davide Paladino del rito abbreviato scelto dai quattro imputati accusati di aver organizzato un’associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione odontoiatrica e di concorso nello stesso. Le indagini hanno riguardato l’attività, tra il 2013 e il 2019, del “Centro dentistico e odontoiatrico valdostano snc” di Saint-Christophe.

Le richieste dell’accusa

L’accusa, rappresentata dal pm Luca Ceccanti, ha chiesto 3 anni di carcere per ognuno dei due comproprietari della struttura – Silvio Gasparella (59 anni) e suo figlio Mattia Gasparella (36) – nonché per il direttore sanitario del centro all’epoca dei fatti, il medico lombardo Gian Enrico Aguzzi (66). Per la moglie del titolare, Laura Padoin (61), che lavorava nella struttura quale assistente alla poltrona, la richiesta è stata di 2 anni di reclusione.

La tesi inquirente (aveva indagato la Guardia di finanza) è che il direttore sanitario sottoscrivesse la documentazione relativa a prestazioni mediche di cui si assumeva la paternità, mentre a svolgerle, in realtà, erano i due Gasparella, che non ne avevano però i titoli. Nelle imputazioni a carico dei due compaiono, tra l’altro, un’anestesia locale e lo spostamento di un apparecchio ortodontico, che non avrebbero potuto svolgere essendo odontotecnico e igienista dentale. A Padoin, invece, è contestato di aver operato a fianco dei familiari, pur sapendoli non abilitati.

La linea difensiva

Nel chiederne l’assoluzione, il difensore dei quattro imputati, l’avvocato Stefano Moniotto, ha puntato sia sull’inconsistenza dell’ipotesi dell’associazione a delinquere (su oltre 100 clienti sentiti nelle indagini, è stata la spiegazione, non più di 21 avrebbero segnalato elementi finiti nelle contestazioni ed è difficile immaginare un’organizzazione operante “ad intermittenza”), sia sul fatto che non sono state esaminate le cartelle cliniche dei casi “dubbi”, fatto che avrebbe permesso di collocare sotto una luce ben diversa le dichiarazioni dei clienti.

Sempre per il difensore, che ha anche prodotto documentazione e una memoria, le testimonianze degli altri medici sentiti sono state poco tenute in considerazione, impedendo di capire l’esatta organizzazione dello studio. Al riguardo, quanto ai timbri di Aguzzi che comparivano sulle fatture, secondo l’avvocato avevano un valore esclusivamente legato al riconoscere quale medico avesse svolto quella prestazione, tanto che la dicitura da lui apposta comparirebbe solo in tre casi su tutti quelli presi in esame.

Le parti civili

Nella discussione sono intervenute anche le parti civili costituitesi nel procedimento, cioè l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta e due associazioni di categoria (l’Associazione italiana odontoiatri e l’Associazione nazionale dentisti italiani). Gli avvocati Ascanio Donadio e Paolo Sammaritani, che le rappresentano, hanno chiesto – per ognuna di esse – la liquidazione di 25mila euro di danni da parte dei quattro imputati. L’udienza è stata quindi aggiornata al prossimo 11 giugno, giorno in cui è attesa la sentenza.