Incendio di sterpaglie ed arbusti a Nus

Per agevolare il rientro dal ponte festivo si è deciso di riaprire, anche in considerazione delle previsioni meteo che in quei giorni indicano precipitazioni nevose. Gli interventi riprenderanno il 10 gennaio e si dovrebbero concludere in tempi stretti. Alla fine dei lavori di mitigazione del rischio Anas disporrà la riapertura totale della statale 26.