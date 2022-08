Incidente in galleria a Châtillon, morto motociclista

Un motociclista è morto in un incidente stradale verificatosi poco prima delle 20.30 di oggi, lunedì 1° agosto, in una galleria sulla strada statale 26, nel comune di Châtillon. Da una prima ricostruzione, il centauro ha perso il controllo del mezzo e si è violentemente scontrato contro un’auto che sopraggiungeva in senso opposto. Il 118 ha tentato di soccorrerlo, ma non c’è purtroppo stato nulla da fare, lo schianto gli è stato fatale.

Sul posto, anche i Carabinieri per gli accertamenti sulle cause dell’accaduto. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi del caso e per le operazioni di messa in sicurezza di carreggiata e mezzi, per cui sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Aosta.