Incidente sulla Statale 26, una 18enne in Pronto soccorso

Una 18enne è stata trasportata al “Parini” dopo essere stata soccorsa in un incidente stradale verificatosi prima delle 18 di oggi, lunedì 20 marzo, sulla Statale 26, nel comune di Villeneuve. A quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto tre vetture: dal tamponamento tra due, una è finita contro la terza, in un parcheggio a margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118 che ha preso in carico l’automobilista ferita, i Carabinieri, per la ricostruzione della dinamica, e i Vigili del fuoco con Gruppo taglio e per la rimozione mezzi e il ripristino della carreggiata.