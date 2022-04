Moto contro auto ad Arvier, grave centauro 26enne

Un altro incidente stradale, dopo quello della mattinata a Challand-Saint-Anselme, ha caratterizzato la giornata di Pasqua in Valle. Sulla statale 26, nel comune di Arvier, non lontano dal bivio per Introd, poco prima delle 16 si sono scontrate un’auto ed una moto di grossa cilindrata. I mezzi del 118 hanno trasportato al “Parini” tre feriti: il centauro (un 26enne residente in Valle) e due donne a bordo della vettura (entrambi piemontesi).

Il ragazzo, cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stato ricoverato in prognosi riservata in rianimazione, a seguito del politrauma evidenziato dalle visite di diagnostica, mentre per le automobiliste le condizioni non appaiono serie: sono soprattutto choccate per l’impatto. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, con i Vigili del fuoco ad occuparsi di mezzi e strada. La viabilità, che vedeva un traffico intenso per la festività, è stata pesantemente congestionata dall’incidente. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 18.