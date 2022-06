Processo Cunial, la difesa solleva l’insindacabilità: dovrà pronunciarsi la Camera

Giunto alla quarta udienza, e dopo una decina di testimoni sfilati in aula, si ferma il processo al Tribunale di Aosta nei confronti della deputata Sara Cunial, accusata di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e minaccia ai componenti di una pattuglia della Guardia di finanza, in occasione di un controllo. Il difensore dell’imputata, l’avvocato Edoardo Polacco, ha sollevato nell’udienza di oggi, martedì 7 giugno, l’eccezione di insindacabilità, prevista dalla Costituzione, per cui un parlamentare non può essere processato senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

Il procedimento “in pausa”

Gli episodi da cui trae origine il procedimento iniziato lo scorso 4 febbraio risalgono al 24 aprile 2021, quando Cunial (oggi nel Gruppo misto, ex M5S) si trovava nel capoluogo regionale (allora in “zona rossa”) per prendere parte ad una manifestazione contro la didattica a distanza e le misure di contenimento del Covid-19. Secondo l’avvocato della Deputata, nel dibattimento “è stato palesato che i fatti si sono tenuti sotto il palco di una manifestazione di cui l’onorevole era relatrice, sulla incostituzionalità dei Dpcm”, quindi – è la tesi difensiva – nell’esercizio del proprio mandato parlamentare.

Nell’ordinanza con cui si pronuncia sull’eccezione, il giudice monocratico Marco Tornatore ha osservato che la questione non è stata sollevata d’ufficio dal Tribunale perché considerata “manifestamente infondata”, giacché “non sussiste infatti alcun collegamento tra l’esercizio dell’attività parlamentare e l’accusa mossa in questa sede”. La normativa di riferimento (la legge 140 del 2003) stabilisce tuttavia che se il magistrato non ritiene di accogliere l’eccezione proposta da una parte, deve trasmettere copia degli atti alla Camera dei Deputati, affinché decida.

Il processo è quindi sospeso, in attesa della deliberazione parlamentare. E’ stata fissata una udienza, per il prossimo 11 ottobre (sempre la norma stabilisce che la Camera abbia un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione degli atti sul procedimento, con una proroga possibile non superiore a 30 giorni), per verificare se, e in che termini, il Parlamento avrà deliberato sulla questione. Il pm Francesco Pizzato si è opposto all’eccezione, citando sentenze pregresse per cui l’insindacabilità “non è un privilegio personale” e occorre un “chiaro riferimento funzionale” tra i fatti oggetto del giudizio e il mandato parlamentare per la fondatezza dell’obiezione.

I documenti non ricevuti

Congiuntamente all’insindacabilità, l’avvocato Polacco ha eccepito di non aver ricevuto verbali delle precedenti udienze, nonché l’esito di alcune ulteriori indagini del pubblico ministero, richiesti telematicamente, risultando la mancata consegna in una limitazione del diritto di difesa. Al riguardo, il giudice Tornatore ha dapprima osservato in aula, non senza sconforto, la “disperata carenza di organico” del Tribunale aostano, deliberando poi che l’eventuale disservizio della cancelleria non è “sanzionato da alcuna norma processuale” e che per il “difensore sarebbe stato possibile presentarsi agli uffici ed ottenerne copia” in via d’urgenza, non essendovi obbligo di trasmissione telematica.

Le accuse e le testimonianze divergenti

Secondo l’accusa, Cunial in un primo tempo – dinanzi ad un locale di via Gramsci, dove la pattuglia delle “Fiamme Gialle” era intervenuta su segnalazione di un assembramento – non aveva consegnato documenti ai militari. In seconda battuta, dopo che i finanzieri l’avevano raggiunta vicino al palco della manifestazione in piazza Chanoux, nell’impostazione accusatoria avrebbe consegnato un tesserino della Camera, per poi riprenderlo arbitrariamente dalle mani di un operante.

Inoltre, stando alla contestazione mossa dalla Procura, la Deputata avrebbe minacciato uno dei due finanzieri di fargli avere dei problemi qualora il locale del controllo iniziale fosse stato raggiunto da sanzioni o provvedimenti (cosa peraltro poi accaduta, vista la chiusura temporanea in ragione dell’assembramento riscontrato). Tali circostanze erano state ricostruite in modo divergente nell’udienza precedente, tanto che il pm Pizzato aveva ipotizzato la falsa testimonianza per quattro testimoni citati dalla difesa. L’accusa aveva quindi richiesto di sentire due agenti della Digos della Questura di Aosta, che avevano assistito ai fatti in piazza (dove erano in servizio per la manifestazione). L’istanza era stata accolta dal giudice, nell’esigenza anche di dirimere le differenze emerse.

Le nuove testimonianze

I due poliziotti hanno deposto quest’oggi, ricordando la “discussione animata” in corso nei pressi del palco, tra Cunial, i finanzieri e altre persone, per cui si erano avvicinati a verificare la situazione, preoccupati soprattutto per le possibili ricadute in termini di ordine pubblico (in piazza c’erano circa 200 persone quel pomeriggio). Entrambi hanno confermato che la Deputata levò di mano il tesserino a un militare e che la stessa proferì al pubblico ufficiale parole che – pur non ricordate testualmente (uno dei due ha rammentato “vi rovino”) – assumevano il senso di una minaccia.

Altri due testimoni (citati dall’avvocato Polacco, con la “prova contraria”) hanno ribadito una versione diversa, sostenendo che fu il finanziere a riconsegnare il tesserino alla Deputata e che militari e Cunial si salutarono, prima di allontanarsi (“la ho vista molto ben disposta, quello è il suo carattere, la conosco” ha detto un altro relatore di quel pomeriggio). Discrepanze che sono finite nuovamente a verbale (una testimone ha sostenuto di non ricordare di aver visto gli agenti della Digos in quella circostanza), ma la sorte del processo è ora legata al voto della Camera dei Deputati.